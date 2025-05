Ydmykelse for Messi og Miamis stjernegalleri – får krass kritikk etter cupexit

Whitecaps, som har Bjørn Inge Utvik i spillertroppen, slo Inter Miami-stjernene 5-1 over to semifinaler i den gjeve cupen. På eget gress var Messi og lagkameratene var aldri i nærheten av å snu 1-2-nederlaget fra første oppgjør.

Nyhetsbyrået AFP konstaterte etter kampen at gjestene fra Vancouver «utklasset den dyreste og mest hypede Major League Soccer-klubben i historien».

Et annet nyhetsbyrå, AP, var heller ikke nådig. I sitt referat skriver det at Messis klubb ble «ettertrykkelig avslørt», og videre gjøres det et poeng ut av at et Miami-lag med aldrende stjerner ble løpt fra av et ungt og fremadstormende Vancouver-mannskap.

AP peker også på at Inter Miami forrige sesong satte poengrekord i grunnserien i Major League Soccer, men legger til:

– Forsøket på å presse enda et år ut av de slitne beina til de gamle Barcelona-gutta har vist seg å være en feil.

Luis Suárez, Sergio Busquets og Jordi Alba – som alle var lagkamerater med Messi i nettopp Barcelona – spiller også i Inter Miami.

– Busquets er en sørgelig skygge av den fremragende midtbanespilleren han en gang var, skriver AP.

Trener Javier Mascherano erkjente at laget hans kom til kort.

– Vi må akseptere at motstanderne våre … utspilte oss. Nå må vi fokusere på MLS. Jeg tenker ikke på klubb-VM ennå. Det er halvannen måned til, og det ville være en bommert å fokusere på det nå, sa argentineren etter kampen.

Bjørn Inge Utvik var ikke med i Vancouver-troppen til onsdagens kamp.