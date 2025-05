Vålerenga henter hjem merittert Bayer Leverkusen-proff

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avtalen som er inngått strekker seg ut 2027-sesongen.

– Jeg har et veldig godt inntrykk av Vålerenga som klubb. De har gode verdier, og har stått frem på damesiden som en veldig profesjonell klubb, som satser og vil at damefotballen skal opp og frem. Det syns jeg er veldig kult, og det var rett og slett «full pakke» som gjorde at valget falt på Vålerenga, sier Skinnes Hansen.

Sportssjef Steinar Pedersen er fornøyd med å forsterket spilerstallen med den offensive vingen.

– Synne passer veldig fint inn i måten vi ønsker å framstå. Hun har masse erfaring fra nasjonal og internasjonal fotball, ferdigheter som vi ønsker oss og lederegenskaper hun skal bruke inn i vårt miljø, forteller Pedersen.

Skinnes Hansen kommer fra Hvittingfoss, og startet sin seniorkarriere i Eik-Tønsberg i 2. divisjon i 2012. Siden spilte hun i Røa og LSK Kvinner.

Deretter gikk turen til svenske Linköping og Rosenborg.

Skinnes Hansen slutter seg til Vålerenga 1. juli.