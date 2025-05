Saltnes tente Bodø/Glimt-håpet – tapte 1-3 for Tottenham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordlendingene har en stor jobb foran seg på Aspmyra om en uke. Der må de håpe på å overraske Tottenham slik de har gjort med flere europeiske storklubber de siste årene.

- Nå lever det. Jeg tror det er et stresset Tottenham-lag som kommer til Aspmyra i neste uke, sier målscorer Ulrik Saltnes til Viaplay.

Scoring etter 36 sekunder

For de gulkledde fikk en kalddusj med en gang i Nord-London. Brennan Johnson headet inn 1-0 etter bare 40 sekunder.

– Det er VM i «ballwatching» fra Glimt-spillerne, sa Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Glimt kom mer med i kampen etterpå og hadde mye ball, men etter 35 minutter lå ballen igjen i nettet bak keeper Nikita Haikin. James Maddison tok ned et langt framspill og skjøt i mål.

Etter en time laget Fredrik Sjøvold straffe ved å sparke Cristian Romero i bakken. Dominic Solanke fintet ut Haikin og satte straffesparket i mål.

– Det begynner å bli for mange situasjoner defensivt i Glimt-laget som gjør at målene renner litt på her, sa Tor Ole Skullerud på sendingen.

Redusering

Med et kvarter igjen ble Jostein Gundersen liggende etter en duell med Romero. TV-bildene viste at Romero traff Gundersen i ansiktsområdet. Skullerud mente det var over grensen av argentineren.

– Den der er grisestygg fra Romero. Han setter ut venstre albue, sa han.

Glimt hadde mye ball og spill i London, men slet med å bryte gjennom vertene. Ti minutter før slutt lyktes de. Ulrik Saltnes fikk ballen inn i feltet og skjøt via foten til Tottenham-spiller Rodrigo Bentancur og i mål.

– To mål kan de komme unna med på Aspmyra, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.

- Jeg er stolt av den prestasjonen vi gjør her. Vi føler på et vis at vi har moment etter den reduseringen vi fikk inn, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Millionregn

Det var før kampen knyttet usikkerhet til Ole Didrik Blomberg og Odin Bjørtuft. Blomberg ble klar og startet, mens Bjørtuft var på benken. Trener Kjetil Knutsen opplyste før kampstart at han nok ikke kom til å ta sjansen på å bruke Bjørtuft.

Glimt var uten både Patrick Berg og Håkon Evjen i kampen. De er begge tilbake i returkampen.

Glimt tok seg til semifinale ved å slå Lazio etter straffesparkkonkurranse. De gulkledde har spilt inn over 300 millioner kroner i europaligaen denne sesongen.

I den andre semifinalen møtes Manchester United og Athletic Bilbao. Der har United fordelen etter 3-0-seier i Spania. Finalen spilles i nettopp Bilbao 25. mai.

---

KAMPFAKTA

Europaligaen menn, semifinale 1. kamp:

Tottenham – Bodø/Glimt 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Brennan Johnson (1), 2-0 James Maddison (34), 3-0 Dominic Solanke (str. 62), 3-1 Ulrik Saltnes (83).

Dommer: José Sánchez, Spania.

Gult kort: Cristian Romero, Tottenham, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt.

Tottenham (4-2-3-1): Guglielmo Vicario – Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie – Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma – Brennan Johnson, James Maddison (Dejan Kulusevski fra 64.), Richarlison (Mathys Tel fra 45.) – Dominic Solanke (Wilson Odobert fra 74.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen (Brede Moe fra 45.), Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan – Jens Petter Hauge, Sondre Brunstad Fet (Jeppe Kjær fra 76.), Ulrik Saltnes – Isak Määttä (Sondre Auklend fra 64.), Kasper Høgh, Ole Didrik Blomberg (Sondre Sørli fra 76.).

---