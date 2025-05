Manchester United styrer mot europaligafinale – slo Athletic Bilbao 3-0 på bortebane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bruno Fernandes scoret to mål, mens Casemiro sto for en scoring i seieren. United fikk særlig overtaket i kampen etter at hjemmelaget ble redusert til ti mann etter en drøy halvtime.

Den store borteseieren gir United et svært godt utgangspunkt i kampen om finaleplass i europaligaen. Returen spilles i Manchester om en uke. Der har Athletic en kjempejobb foran seg. Athletic drømmer om å spille europaligafinale på hjemmebane.

Alejandro Garnacho fikk en scoring annullert for offside etter snaut fem minutter, men etter en snau halvtime skulle gjestene få juble.

Casemiro ble målscorer etter svært godt forarbeid fra Harry Maguire. Stopperen viste hittil ukjente dribleferdigheter ute på kanten og slo ballen inn i feltet. Der stusset Manuel Ugarte den videre til Casemiro.

Utvist

Minutter etterpå ble den norske hoveddommeren Espen Eskås sendt ut til VAR-skjermen. Der fikk han se Rasmus Højlund bli revet ned i feltet. Eskås ga United straffespark og viste samtidig Dani Vivian det røde kortet. Bruno Fernandes satte ballen i mål.

Og vondt ble til verre for vertene på tampen av omgangen. Fernandes kom seg gjennom forsvaret etter godt United-spill og satte ballen kontant i mål.

Athletic hadde flere gode muligheter, men fikk ikke hull på hardt kritiserte Andre Onana i United-målet.

Mesterligaspill

Manchester United må satse på triumf i europaligaen for å få spill i mesterligaen neste sesong. De røde djevlene har levert en svært svak sesong i Premier League.

Manager Ruben Amorim og kaptein Bruno Fernandes har begge uttalt at de ikke ser på europaligaen som en måte å «redde» sesongen på.

– Vi vet at ingenting kan redde sesongen vår, men dette kan være stort. Å spille i mesterligaen neste sesong kan endre mye i klubben, sa Amorim på pressekonferansen før oppgjøret.

I den andre semifinalen møtes Bodø/Glimt og Tottenham. Der har Tottenham overtaket etter 3-1 seier i London torsdag. Om en uke er det kamp på Aspmyra.