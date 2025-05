Ekspertene frykter London-smell for svekket Glimt: – Den absolutt største testen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Glimt har gang på gang overrasket mot europeiske storklubber som Roma, Ajax, Lazio og Milan. Torsdag venter Premier League-giganten Tottenham.

– Er det én ting jeg – og sikkert mange andre – har lært, så er det at Glimt aldri skal undervurderes, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås til NTB.

– Det er jo uvirkelig at Bodø/Glimt skal møte Tottenham i en semifinale i europaligaen. Det er jo fortsatt sånn at man tror at man sier noe feil, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til NTB.

Ekspertene legger favorittstempelet tungt på formsvake Tottenham-stjerner.

– Det er jo en semifinale hvor Glimt vil være store outsidere og har null press på seg. De har alt å vinne og møter en gigant, ikke bare i engelsk fotball, men også i verdensfotballen. Man må kunne si at det er en av verdens største klubber, en av de i verden med mest penger, sier Mathisen og får støtte av Tjærnås:

– Målt ut fra alle parametere er Tottenham ganske klare favoritter. Hele nøkkelen er å holde unna best mulig i London. I Bodø kan de slå alle lag i verden på en maks dag, til og med med flere mål.

Mathisen påpeker at Tottenham er inne i en svært dårlig sesong. London-klubben ligger helt nede på 16.-plass på Premier League-tabellen.

Gigantiske favoritter

Glimt sikret seg semifinalebilletten på straffer mot Lazio, mens Tottenham vant 2-1 sammenlagt over tyske Eintracht Frankfurt.

Tjærnås mener at Tottenham må regnes som 80/20-favoritter i første kamp og får støtte av tallknuserne i Football Meets Data, som har regnet seg fram til at det er 71 prosents sannsynlighet for at Tottenham avanserer til finale.

– Det forsterkes av fraværene. Håkon Evjen grunnet løpskapasitet og én-mot-én-spill, Odin Bjørtuft på grunn av evnen til å forsvare egen 16 meter, Ole Didrik Blomberg, om han er ute, grunnet kontringsstyrke og tempo og Patrick Berg på grunn av at han er den rett og slett viktigste komponenten i (Kjetil) Knutsens vinnermaskin, utdypet Viaplay-kommentatoren.

Berg og Evjen må stå over kampen ettersom de er suspendert grunnet for mange kort, mens Bjørtuft skadet seg i søndagens hjemmeseier over KFUM. Blomberg skadet seg helgen før mot Molde og er fortsatt usikker.

– I utgangspunktet er det Tottenham som skal gå til en finale, og dessverre sett i lyset av at Glimt mangler noen av sine aller viktigste spillere i den første kampen, så gjør det at sjansene blir en del svekket, sier Mathisen.

Håper på United

De to suspenderte stjerne blir imidlertid klare igjen til hjemmekampen på Aspmyra 8. mai.

– Den andre semifinalen mener jeg er 50/50. Skulle Glimt først komme seg til finalen, og har alle tilgjengelige, trenger de ikke kjenne seg totalt underlegne der heller, mener Tjærnås.

– Den absolutt største testen handler om kampen i London nå. Kommer de fra den med et godt resultat, kan de definitivt vinne hele europaligaen, fortsetter han.

Og skulle de ta seg forbi Tottenham, venter vinneren av det andre semifinaleoppgjøret mellom Athletic Bilbao og Manchester United.

– Hvis det skulle bli en finale, så tror jeg at de fleste i Norge vil håpe på at det blir mot United, men det er langt fram dit. Spesielt for Glimt, men sånn som United også fremstår, kan den semifinalen gå alle veier, sier Mathisen og fortsetter:

– Jeg personlig håper på Glimt mot United, det hadde vært enda mer uvirkelig enn å møte Tottenham i en semifinale.

Bodø/Glimt er det første norske laget til noensinne spille i en semifinale i en europeisk turnering.