Chelsea utnyttet Arsenal-blemme – ble seriemester for sjette gang på rad

Chelsea fikk hjelp da Arsenal tapte hele 2-5 for Aston Villa tidligere onsdag. I kampen mot Manchester United hadde det holdt med uavgjort for å bli mester, men med et kvarter igjen scoret Lucy Bronze og fikset seier.

Guro Reiten startet på benken og ble byttet inn like etter scoringen. De blåkledde har vunnet superligaen åtte ganger siden den første tittelen i 2015.

Celin Bizet Ildhusøy startet for United onsdag, mens Elisabeth Terland og Lisa Naalsund kom inn fra benken.

Arsenal måtte vinne mot Villa for å fortsatt henge med i kampen om sin første ligatriumf siden 2019, men i Birmingham ble London-klubben sjokkert.

Vertene ledet 4-0 etter 59 minutter. Etterpå reduserte Stina Blackstenius og Alessia Russo for gjestene, men Chasity Grant fastsatte resultatet til 5-2 et kvarter før slutt.

Maanum ble byttet inn med ti minutter igjen, men kunne ikke hjelpe laget til et sent comeback.

Til tross for at ligatittelen ikke ender i Arsenal-hender, kan London-klubben glede seg over å spille mesterligafinale 24. mai. Det er mot Barcelona i Lisboa. Barcelona knuste Chelsea 8-2 sammenlagt i semifinalen, mens Arsenal slo Lyon.