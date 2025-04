«Team Ingebrigtsen»: Regissøren vitner om inntrykket av familien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag vitner regissør Linn Therese Amundsen fra Zacapa Film, som sto bak «Team Ingebrigtsen» fra sesong 2 til 5, i straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen. Det er påtalemyndigheten som vil ha henne inn som vitne. I tillegg har forsvarerne til Ingebrigtsen stevnet seriens produsent Hilde Skofteland og regissør Silje Jacobsen.

– I lys av det vitnene vil forklare, mener vi at Team Ingebrigtsen er et svært sentralt bevis og at det representerer sånn som det faktisk var, har forsvarer Heidi Reisvang sagt til NTB tidligere i rettssaken.

Bistandsadvokatene til de to fornærmede, Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (18), deler ikke dette synet. De ba i utgangspunktet om at klipp fra dokumentaren ikke skulle spilles av i retten.

– Begge de fornærmede, Kristoffer, Filip og Henrik har forklart seg om hvordan situasjonen var rundt filmingen av «Team Ingebrigtsen»: Dette var en regissert virkelighet. Etter vårt syn så er ikke en TV-serie, et dokudrama, noe bevis mot at det har sett annerledes ut når kameraene er slått av, har advokat Veslemøy Aga uttalt til NTB.

Så ikke vold

Amundsen og Zacapa Film hadde ansvar for produksjonen av «Team Ingebrigtsen» fra 2016 til 2021. Flere av tiltalepunktene mot trenerpappa Ingebrigtsen refererer til hendelser i den perioden. Han er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner mot de to barna. Han nekter straffskyld.

Amundsen var tett på familien i produksjonsårene, enten de var hjemme eller på reise med trening og konkurranser. Hun har villet ikke uttalt seg som det som er sagt i rettssaken hittil, men i juni 2024 skrev hun i en epost til Aftenposten at de aldri opplevde at det ble utøvd vold eller var vitne til noen av de andre tiltalepunktene.

– Det har vært røffe ordvekslinger i enkelte situasjoner, men alle disse tilfellene er blitt vist på TV. Slik er serien et representativt bilde på det vi som programskapere opplevde når vi var sammen med familien, skrev hun.

Les også: – Jakob trente på å lukke faren ute fra han var 11 år

Jakob: Serien gjorde det verre

Allerede første dag av rettssaken spilte forsvarerne en hel episode av TV-serien i retten. I tillegg er det spilt av en rekke klipp forsvarerne har valgt ut. Det inkluderer klipp som viser at barna i familien har klare ambisjoner om å bli løpere i verdensklasse, mens faren minner dem på at det vil koste mye å nå så langt, men heier dem fram.

I retten har imidlertid Jakob Ingebrigtsen fortalt at det ble vanskeligere å være rundt faren da familien fra 2012 ble med i «Team Ingebrigtsen».

– Etter at vi startet den serien og ble mer offentlige, ble han farligere å være rundt, for nå var det ikke bare kjefting og kontrollering, men også en agenda der det var om å fremme seg selv og prøve å bli helt på en eller annen merkelig måte, sa han i sin forklaring

Den fornærmede datteren fortalte om et intervju til serien, der hun ble spurt hvordan hun så for seg framtiden og karrieren sin.

– Da vi snakket om det, brøt jeg brutalt sammen, for det var liksom noe jeg hadde holdt inne. Jeg klarte ikke å kontrollere. Det kom lyd ut … Jeg husker de så på meg med bakoversveis og var helt forskrekket, sa 18-åringen i retten.

Intervjuet ble ikke tatt med i noen episode. Hendelsen ble dokumentert i retten med en epost sendt fra produksjonsteamet til politiet.

Varslet av storebror

Den eldste broren i søskenflokken, Kristoffer Ingebrigtsen, har forklart at han reagerte kraftig på feil framstilling av familien, og han varslet serieskaperne om det. «Sannheten kommer alltid for en dag. Nå kan jeg i det minste si at dere visste om galskapen mens dere filmet», heter det blant annet i eposten han sendte til produksjonsselskapet Zacapa Film.

– Jeg gjorde det fordi jeg følte at den serien og sånn som det var blitt, var med på å gjøre livet vanskeligere for NN (lillesøsteren), sa han.

Like etter eposten skal Amundsen ha ringt ham.

– Hun var febrilsk og spurte om hva som hadde skjedd. Vi hadde en samtale om det som hadde skjedd, om Gjert og litt om serien, fortalte han da han sto i vitneboksen.

– Hun innrømmet til meg på telefon at hun hadde sett ting som ikke var bra, sa 37-åringen.

Les også: Tone Ingebrigtsen fikk vitne for lukkede dører: – Det er et tankekors

Les også: Moren til Gjert Ingebrigtsen i retten: – Jeg spekulerte på hvor ondskapen kom fra