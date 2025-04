PSG tok stort steg mot mesterliga-finale etter sjokkåpning borte mot Arsenal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Franskmennene har dermed fått et veldig godt utgangspunkt før returkampen i Paris, som spilles 7. mai.

Arsenal har på sin side en gigantisk oppgave foran seg om de skal sikre sin første Champions League-finale siden 2005/06-sesongen, hvor de tapte 1-2 for Barcelona.

I finalen venter vinneren av den andre semifinaleduellen mellom Barcelona og Inter. De spiller sitt første oppgjør onsdag

PSG fikk en drømmestart på kampen da Ousmane Dembélé banket gjestene i ledelsen etter bare tre minutter.

– Det er en helt vill scoring av Ousmane Dembélé, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter en halvtime var det nære å smelle igjen for Arsenal da David Raya reddet unna et godt skudd fra Désiré Doué, før Fabián Ruiz traff metallet på en ellevill dobbeltsjanse.

Arsenal var også nære å utligne rett før pause da Bukayo Saka slo inn foran mål, men Gabriel Martinellis fot var til rødtrøyenes fortvilelse noen centimeter for kort. Martinelli kom seg også alene med keeper, men den duellen vant Gianluigi Donnarumma.

Etter hvilen satt den imidlertid for vertene da Mikel Merino nikket inn et innlegg fra Declan Rice, men etter en lang VAR-sjekk ble scoringen avvinket for offside.

Leandro Trossard var også svært nære en redusering da han kom alene med Donnarumma, men det bel med bare nesten for Martin Ødegaard & co.

Før kampen ble det holdt ett minutts stillhet til ære for pave Frans, som døde 21. april i en alder av 88 år.