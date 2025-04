Ødegaard slaktes på børsen – svakest av Arsenal-spillerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Verken nordmannen eller lagkameratene hans fikk det til å stemme skikkelig i den første av to semifinalekamper mot det franske storlaget.

Arsenal tapte 0-1 hjemme og får en vrien oppgave i returen i Paris i neste uke. Ødegaard må heve seg og forsøke å lede lagkameratene gjennom en snuoperasjon.

Etter tirsdagens kamp ble Ødegaard vurdert som kampens svakeste spiller hos BBC og tre store britiske aviser: The Sun, The Telegraph og The Independent.

BBC-børsen stemmes fram av leserne. Keeper David Raya kommer best unna av Arsenal-spillerne med en snittkarakter på 5,62 av 10. Ødegaard får 4,16. Hos PSG varierer snittkarakterene fra 6,26 til 8,05.

The Independent gir Ødegaard en firer på børsen og slår fast at det ikke var hans kveld.

– Kapteinen viftet med armene i frustrasjon mens PSG spilte gjennom Arsenal-presset i starten. Det oppsummerte den vanskelige starten deres med å holde motstanderens glitrende midtbanetrio i sjakk, skriver avisen.

Norge- og Arsenal-kapteinen får noe mildere behandling av The Sun og The Telegraph, som begge gir ham børskarakteren 5. Likevel spør de seg hvorfor Ødegaard har spilt så svakt den siste tiden.

– Hva skjer med Ødegaard? Du kan ikke ta ham på innsats og løpsvilje, men hvor er magien med ballen som vi er så vant til å se? Han er nødt til å ta tak i kampene og skape noe fra ingenting. I stedet ser det ut til at han lar kampene passere uten å sette sitt preg, skriver The Sun og konkluderer:

– Uten hans kreativitet sliter Arsenal, og det er et alvorlig problem.

