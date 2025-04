Fysioterapeuter reagerte på Ingebrigtsen-familien: – Krenkende og sjikanerende ordbruk

De to fysioterapeutene som siden 2012 jobbet tett med oppfølging av løperbarna i familien Ingebrigtsen, vitnet onsdag i Sør-Rogaland tingrett i saken mot Gjert Ingebrigtsen.

Friidrettstreneren er tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine sju barn over flere år. Han avviser straffskyld.

De to fornærmede, Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og hans lillesøster (18), var ikke til stede i retten, men kunne følge forhandlingene på nett.

Begge vitnene forklarte onsdag at de ikke hadde sett fysisk vold, men ved flere anledninger hadde reagert på kranglingen og sjargongen mellom trenerpappaen og barna, med kraftsalver og tilsnakk begge veier.

– I min verden er det krenkende og sjikanerende ordbruk. Det var fra Gjert og til tider Henriks side. Ikke fra Jakob, forklarte den mannlige fysioterapeuten, som sa at Jakob etter hvert ble mer åpen om at kjeftingen var et problem for ham og brødrene.

«Virket som han ville ta ham»

Den kvinnelige fysioterapeuten beskrev en episode fra treningsleir i Spania i april 2021 som hadde gjort dypt inntrykk på henne. Der ble stemningen amper etter en treningsøkt på dagen.

Gjert Ingebrigtsen kom senere svært sint inn, mens Jakob trente styrke, og begynte å kjefte på ham.

– Det utvikler seg til å bli veldig stygt. Gjert er tett på Jakob, som trener vekter, og er veldig konfronterende. Han hakker på ham om alt han gjør, jeg ser at Jakob blir mer og mer innbitt. Det kommer så mye usaklig, masse negative meldinger. Det virket som han var ute etter å ta ham. Det var ekstremt ubehagelig, sier kvinnen, som la til at hun i alle andre situasjoner ville grepet inn, men siden det var en familie, lot hun være.

Etterpå tok hun opp med Jakob det som skjedde:

– Så sier han «Hvorfor sa du ingenting?» .Og det stikker veldig i meg. Jeg tror han følte seg så sveket av meg. Jeg spør «hadde det hjulpet?» og han svarer «Nei, det hadde ikke hjulpet».

I den påfølgende samtalen snakket de om hvordan Jakob hadde det.

– Han sier «Gjert er ikke faren min, han er psykopat og narsissist, og på et tidspunkt orker jeg ikke dette mer».

– Så ville han ikke prate mer om det.

Tenkt på i ettertid

Begge fysioterapeutene beskrev et godt og engasjert samarbeid med Gjert Ingebrigtsen som trener.

Den mannlige fysioterapeuten sa at han tok opp konfliktnivået i familien med friidrettstreneren, men i ettertid tenker at han burde vært mer på.

– Det har vært litt vondt, for jeg burde nok sagt litt mer fra.

Han føler likevel ikke at han burde varslet det til noen andre.

– Jeg føler nok at de (barna) var litt i overkant låst i den verdenen. Men jeg føler ikke at det var en form for mishandling. Det er et vanskelig ord.

Den kvinnelige fysioterapeuten sa i retten at hun har tenkt at «det er noe relasjonelt ødelagt i denne familien».

– Burde jeg som medmenneske i større grad ha satt foten ned og sagt dette er ikke greit? Jeg kjenner på det. Det er kjempevanskelig, sa hun onsdag.

Etter lunsj vitner en psykolog i Olympiatoppen, om kontakt med partene i etterkant av bruddet i 2022. På vitnelista står også regissør Linn Therese Amundsen fra Zapaca film, som var involvert i familien over flere år med produksjon av TV-serien «Team Ingebrigtsen»

