Treneren avslører om Johaug: – Hun nødlandet litt etter sesongen

Johaug gjorde comeback før den nylig avsluttede VM-sesongen. Den endte med tre sølv og én bronsemedalje i Trondheim. Ved to anledninger var hun få centimeter unna gull.

Etter sesongslutt har det store spørsmålet vært om 36-åringen også satser mot OL i 2026. Før helgen meddelte Norges Skiforbund at Johaug trenger mer tid på å fatte en beslutning.

Landslagstrener Pål Gunnar Mikkelsplass, som tidligere også har vært Johaugs personlige trener, sier følgende til NTB om situasjonen:

– Jeg vet at hun har nødlandet litt etter sesongen. I hennes situasjon har det gått vanvittig i ett med mange ting siden før sesongen. Da hun først fikk litt ro i påsken og landet litt, tror jeg det kom litt forskjellige reaksjoner, som gjør at hun trenger litt mer tid.

– Må aldri føle seg presset

Dersom Johaug får grønt lys til videre satsing, står det klar en landslagsplass til henne. Det er ikke kjent hvor lang betenkningstid hun trenger.

Mikkelsplass oppfordrer eleven til ikke å forhaste seg.

– Jeg tror det er en klok avgjørelse å vente til du er helt sikker på at det dette er noe du kan stå i. Det er en brutal jobb som må gjøres for å rettferdiggjøre for seg selv å satse på et OL, sier han til NTB.

Mikkelsplass understreker at ingen i forbundet skal medvirke til beslutningen som skal tas. Den er utelukkende Johaugs egen.

– Mitt ønske er at hun tar en god avgjørelse for seg selv. Om det blir ja eller nei, gjenstår å se. Hun må aldri føle seg presset til det ene eller det andre, sier han.

Les også: Johaug trenger mer tid for å avklare framtiden: – Føler at jeg ikke er klar

Bjørgens råd

Skistjernens mangeårige støttespiller er tydelig på at Johaug må opp på et enda høyere nivå dersom hun skal ta OL-gull kommende vinter.

– For to år siden kunne det være stang ut, men likevel kunne hun vinne renn. Slik som det var denne sesongen, var hun nok ikke helt på det siste toppnivået, medgir Mikkelsplass.

Trenerkollega Marit Bjørgen har ett krystallklart råd til Johaug: Hun må prioritere hardere.

– Som jeg sier til henne selv, så må hun kjenne det helt innerst inne. Det er lett å bli revet med av at andre pusher på, men det er hun som skal gjøre jobben, sier Marit Bjørgen til NTB.

– For oss trenere har det ingen betydning når hun bestemmer seg. Det blir litt tøffe prioriteringer å skulle kutte ut alt utenom. Det tror jeg hun kjenner på selv, med hensyn til å være både mamma og toppidrettsutøver. Hun må bli enda flinkere og råere på det dersom hun skal satse. Jeg tror hun må være litt mer kynisk, legger hun til.

Les også: Kjærestepar fikk landslagsplass i langrenn – her er hele uttaket