Langrennsstjerne har fått nok: – Jeg har sluttet å se Glimt-kamper

Bardu-gutten Valnes er Tromsø-supporter. Rivaliseringen med Glimt kaller han artig, men 29-åringen er ikke imponert over alt han har sett av de gule fra Bodø de siste årene.

– Jeg har sluttet å se Glimt-kamper. Jeg synes nordnorske lag skal være sjarmerende og ydmyke. Etter at de barberte Tromsø for fotballspillere, trenere og speidere og det som var, så kjente jeg at det var nok, sier Valnes til NTB.

– Da var de ikke sjarmerende lenger, legger han til.

Langrennsstjernen snakker om at Glimt hentet blant andre nøkkelspillerne August Mikkelsen og Jostein Gundersen samt trener Gaute Helstrup fra TIL for en tid tilbake.

– Jeg har hele tiden vært Tromsø-supporter og samtidig heiet på Nord-Norge, men de traff en nerve hos meg der, som gjør at jeg ikke klarer Glimt. Det gjør rett og slett vondt når man ødelegger for hverandre, sier Valnes.

– Må ikke bli cocky

NTB snakker med langrennsprofilen i forbindelse med uttaket av neste års landslag. Når temaet blir fotball, snakker han seg fort varm om det også.

– Når spillere går den veien (til Glimt), og det åpenbart handler om økonomi, og så sier de at det ikke gjør det, da kjenner jeg at jeg blir litt svett, sier Valnes.

Valnes hadde helst sett at de beste Tromsø-kortene ble værende i kortstokken på Romssa arena.

– Det er det som er. Det er litt kjedelig. Jeg vil at Tromsø-gutter skal spille i Tromsø, og at TIL skal bestå av lokale gutter. I hvert fall ryggraden i laget. Da er det ekstra kjedelig at pengesekken til Glimt lokker dem dit, sier langrennsstjernen.

Han innser at Glimt akkurat nå ligger mange hestehoder foran hans egen favorittklubb både sportslig og økonomisk, men retter likevel en advarende pekefinger mot rivalen:

– Vi må ikke bli cocky oppe i Nord-Norge, for det snur fort.

Klæbo uenig

Valnes vil heller ikke være med på at norsk fotball utelukkende drar nytte av Glimt-suksessen.

– De sier det er bra for norsk fotball at Glimt gjør det bra. Nå er det fanken ikke bra lenger, for nå begynner de å få så mye penger. Hvis jeg skal legge bort det perspektivet der, er det selvfølgelig helt utrolig det de får til, men alt kan kjøpes for penger i disse dager, sier Valnes.

Det siste er landslagskollega, VM-konge og RBK-supporter Johannes Høsflot Klæbo ikke hundre prosent enig i.

– Det er kult at et norsk lag får det til ute i Europa. Det at du får et lag som Glimt som løfter nivået, er bra for alle klubbene i norsk fotball. Det må vi bare applaudere, sier han til NTB.

Han ergrer seg ikke over at RBK har havnet i rekken av vogner bak lokomotivet i Bodø.

– For Rosenborgs del er det masse motivasjon i dette, og det er bra for norsk fotball å ha et lag helt der oppe. Det hever nivået og gjør at alle de andre lagene må skjerpe seg, sier Klæbo.

Beskjeden til Glimt-spillerne foran dobbeltkampen mot giganten fra London er klar:

– Jeg er spent. Det hadde vært en fordel om det snødde litt i Bodø, men jeg tror de kan få til mye. De må bare klare å skape sjansene sine og å senke skuldrene nok til ikke å bli tatt av anledningen. Det tipper jeg de kommer til å klare bra, sier Klæbo.

