Friidrettstopp i Ingebrigtsen-saken: Jakob trente på å lukke faren ute fra han var 11 år

Uttalelsen ble gitt til Tjørhom etter Diamond League-finalen i amerikanske Eugene i september 2024, der Jakob Ingebrigtsen var til stede som utøver og faren Gjert som trener for Per Svela.

Tjørhom sa i vitneboksen at han forsøkte å sørge for at ikke Jakob skulle treffe på faren under oppholdet i USA, men at Gjert Ingebrigtsen «åpenlyst markerte seg» og stilte seg opp på særlig ett sted der sønnen ikke kunne unngå å passere ham.

– På veien hjem beklaget jeg det for Jakob, at jeg hadde mislyktes i å holde avstand mellom ham og faren. Jakob svarte: «Siden jeg var 11 år har jeg trent på å holde avstand fra den mannen og lukke ham ute. Og en blir god på det en trener på», gjenga Tjørhom.

Rogalendingen Tjørhom er assisterende sportssjef i Norges Friidrettsforbund og vitnet i straffesaken i Sør-Rogaland tingrett tirsdag. Han har hatt et slags hovedansvar for å følge opp Ingebrigtsen-familien siden han ble ansatt i 2022.

Flere perioder

Flere år før det hadde han også en periode som toppidrettssjef i friidrettsforbundet, og også da jobbet han opp mot Ingebrigtsen-familien.

I retten tirsdag fortalte Tjørhom også at han på et tidspunkt skal ha blitt fortalt av Henrik Ingebrigtsen at faren bevisst forsøkte å ødelegge for dem. Dette skal ha skjedd etter at trenersamarbeidet mellom løperbrødrene og tiltalte brøt sammen.

– Det hadde jeg vanskelig for å tro på, sa Tjørhom, før han senere var tydelig på å ha endret synspunkt rundt akkurat dette.

På spørsmål om hvorfor han nå mener Henrik Ingebrigtsen hadde rett i utsagnet sitt, svarte friidrettstoppen at Gjert Ingebrigtsen vet godt at idrettsutøvere på toppnivået «ligger på en knivsegg når det gjelder belastning», og at mangel på restitusjon øker skaderisikoen.

– Det er jo vanskelig for meg å bevise, men jeg mener helt klart at det er han fullstendig klar over. Gjennom all den støyen han skaper, sa Tjørhom om friidrettsfaren i Ingebrigtsen-familien.

Støtter Ingebrigtsen

Ifølge Tjørhom var Gjert Ingebrigtsen dermed fullt klar over hvor mye støy han skapte rundt sønnene, og at det han gjorde kunne være svært forstyrrende i forkant av konkurranser.

Gjert Ingebrigtsens forsvarere Heidi Reisvang og John Christian Elden stilte også Tjørhom tøffe spørsmål i retten. I deres eksaminasjon kom det fram at friidrettstoppen har hatt en støtterolle for Jakob Ingebrigtsen under den pågående rettssaken i Sandnes.

Tjørhom bekreftet å ha vært tilstede på pauserommet med friidrettsstjernen i alt åtte dager, men avviste at de to hadde diskutert hans kommende vitnemål.

Deretter fikk tiltalte ordet.

– Jeg har prøvd alt jeg kan de siste tre årene å ikke være tilstede der mine barn er, med mindre det har handlet om å følge opp Narve, sa Gjert Ingebrigtsen i en kommentar til Tjørhoms uttalelser.

Ikke sett tiltale-episoder

Friidrettstreneren er tiltalt for fysisk og psykisk vold mot to av sine sju barn: Datteren (18) og sønnen Jakob Ingebrigtsen. Han nekter straffskyld.

Tjørhom sa i retten at han ikke har sett noen av de konkrete episodene nevnt i tiltalen, men vitnet om sin kontakt med familien.

Ingen av de fornærmede er til stede i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, men datteren følger med på videolink.

Senere tirsdag skal blant annet Christina Ingebrigtsen vitne. Hun er kona til Kristoffer Ingebrigtsen, eldste sønn av tiltalte.