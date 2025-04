Egersund topper i 1. divisjon – Skeid med fjerde strake tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gultrøyene fra Rogaland er eneste lag med fire strake seirer og tolv poeng på toppen av tabellen. Mandag hadde de god kontroll før pause, men de måtte stå imot et farligere hjemmelag mot slutten.

Det eneste målet i kampen kom etter 38 minutter. Scott Vatne gjorde forarbeidet og noterte sin fjerde målgivende pasning for sesongen da Oscar Kapskarmo headet inn 1-0.

Raufoss var også ubeseiret før kampen, og vertene løftet seg etter en tam første omgang. Ryan Nelson skjøt i stolpen fra 20 meter like etter sidebytte, mens Egersund-keeper Andreas Hermansen måtte reagere kjapt da han klarerte ballen i James Ampofo etter 73 minutter.

Ny uavgjort for Rekdal

I Bergen var det duket for duell mellom Eirik Bakke-trente Åsane og Kjetil Rekdal-ledede Aalesund. Det endte målløst tross flere store sjanser til bortelaget.

Særlig spissduoen Claudio Braga og Paul Ngongo fikk store muligheter. Sistnevnte headet i tverrliggeren like før pause, men ballen ville ikke i mål for et ineffektivt AaFK.

Rekdals menn er stadig ubeseiret, men har bare seks poeng fra de fire første kampene. Åsane ligger tredje sist med sine to poeng.

Tungt for Skeid

Skeid har fått et brutalt møte med 1. divisjon etter opprykket i fjor, og mandag tapte de for fjerde kamp på rad. Høytflygende Kongsvinger straffet vertene nådeløst og ledet 2-0 til pause.

Det ble to nye KIL-scoringer i annen omgang før Filip Stensland scoret et trøstemål for vertene, og kampen endte 1-4.

Kongsvinger er ubeseiret så langt og ligger på andreplass på tabellen.

Sogndal snudde hjemme mot Odd og vant 3-2 i en kamp der Oliver Hintsa scoret to ganger. Han var også nest sist på Erik Flatakers 2-1-scoring.

Mjøndalen slo tilbake to ganger hjemme mot Start, men da Adrian Nilsen gjorde 3-2 minutter før slutt, hadde ikke vertene mer å komme med. Dermed ble det borteseier for et Start-lag som har samlet ni poeng på de første fire kampene.