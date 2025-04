Branns første poengtap, mens Vålerenga slo tilbake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Før kampen sto bergenserne med seks seire på seks kamper, men tirsdag kom sesongens første poengtap. Brann topper likevel tabellen og har en luke på tre poeng ned til Rosenborg på 2.-plass.

– Vi gjorde ikke det vi skulle, vi var for ubesluttsomme. Vi var ikke i nærheten av der vi skal være, sa Brann-trener Martin Ho til TV 2.

Amalie Eikeland ga Brann en oppskriftsmessig ledelse etter bare elleve minutter, men drøye 20 minutter inn i andre omgang utlignet Thea Kyvåg for LSK.

– Det er litt rart å si det, men det føles nesten ut som en seier. Og så er det jævlig deilig å endelig starte «målsjappa», sa Kyvåg til rettighetshaveren.

Det ble også kampens siste mål, og bergenserne måtte dermed innse at deres perfekte rekke endte på seks seire.

Vålerenga kom sin side fra et begredelig 0-3-tap hjemme for Brann, og var avhengig av seier for å henge med i toppen.

Oslo-klubben fikk som bestilt da Marie Moen Preus sendte gjestene i ledelsen etter 25 minutter, før Karina Sævik satte inn to mål i andre omgang. I sluttminuttene fastsatte Michaela Kovacs resultatet til 4-0.

Rosenborg var også nære å gå på et poengtap da de tok imot Kolbotn i Trondheim, men tre minutter på overtid fikset Oline Fuglem 1-0-seier.

Lyn og Bodø/Glimt spilte også 0-0 i hovedstaden, mens Stabæk vant 2-1 hjemme over Røa.