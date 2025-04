Warholm sesongåpnet med bestenotering i verden: – En sensasjonell god åpning

Den forrige rekorden på 33,26 satte Warholm under stevnet «Night of Highligts» i Oslo den 4. juni 2021. Nordmannen uttalte i forkant av helgens stevnet at han var motivert for å slå sin egen rekord.

Han forbedret rekorden med 21 hundredeler.

– Det er en sensasjonell god åpning, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Selv om han innehar rekorden, er det en distanse man ikke bruker begrepet «verdensrekord» om.

Warholm løper vanligvis 100 meter lenger, men har valgt å starte sesongen med en kortere distanse. Også i fjor startet han utendørssesongen med 300 meter hekk under Trond Mohn Games i Bergen. Ulsteinvik-mannen endte med tiden 33,28 den gang.

Diamond League-stevnet i Kina er sesongens første. Warholm valgte å droppe innendørsstevner i år og sesongdebuterte derfor i Kina.

Etter Xiamen går turen videre til Shanghai/Keqiao 3. mai. Warholm har aldri før deltatt på stevnene i Kina.

I år er friidretts-VM i Tokyo hovedmålet. I den japanske hovedstaden satte Warholm verdensrekord med tiden 45,94 i OL i 2021.