Ubeseirede Brann stoppet seierstørken mot gullrival Vålerenga: – Utrolig deilig

Vålerenga og Brann har de siste årene markert seg i toppen av Toppserien, men i innbyrdes oppgjør har Oslo-laget hatt overtaket.

Bergenserne måtte tilbake til september 2022 for å finne forrige seier mot hovedstadsklubben. Brann hadde ikke vunnet på åtte kamper mot Vålerenga etter det, men i lørdagens toppkamp stoppen seierstørken.

– Det er utrolig deilig å endelig slå Vålerenga etter så mange forsøk, sa Branns tomålsscorer Signe Gaupset til TV 2.

– Det er helt utrolig. Vi har snakket om å vinne mot Vålerenga i lang tid og i dag gjør vi det. Det er veldig deilig, fortsatte Brann-angriper Johanna Renmark til rettighetshaveren.

Senket gullrivalen

Brann har storspilt i sesonginnledningen og er ubeseiret etter seks seriekamper. Regjerende mester Vålerenga har tapt toppkampene mot både Brann og Rosenborg så langt.

Dermed står den regjerende mesteren med like mange tap i år som i gullsesongen fra i fjor og har gitt rivalen fra Bergen en luke på seks poeng allerede.

Tidligere i uken ble det bekreftet at Brann-spiss Anna Aahjem røk korsbåndet i seriekampen mot Kolbotn. Ligaens toppscorer har herjet i sesonginnledningen og sto med fem scoringer på de første fem kampene.

Allerede etter ett minutt mot Vålerenga viste imidlertid den svenske spisserstatteren Johanna Renmark seg fram og fikk en gyllen mulighet til å sende bergenserne i føringen. 21-åringen var akkurat for sent ute på et innlegg foran mål fra Lauren Davidson.

Hyllet skadet lagvenninne

Etter 19 minutter snudde lagvenninnene om på rollene da Renmark kom i bakrom og serverte Davidson i feltet. Sistnevnte prikket inn ledelsen.

Stortalentet Signe Gaupset hamret inn 2-0 med et langskudd etter 73 minutter. Hun viste støtte til Aahjem med sistnevntes signaturfeiring opp mot Brann-supporterne.

– Det var utrolig viktig. Det var en hyllest til Anna som sitter hjemme. Det var fint å score og vinne for henne, sa Gaupset om feiringen.

På overtid scoret Gaupset igjen for Brann og fastsatte resultatet til 3-0.

Vålerenga-veteranen Elise Thorsnes (36) spilte sin 400. kamp totalt i Toppserien og cupen.

Synne Aunehaugen ga Rosenborg ledelsen mot Røa etter et kvarter. Trønderne så lenge ut til å ta alle poengene på bortebane, men Ragne Svastuen hindret det med en overtidsscoring til 1-1.

Serietoer Rosenborg har dermed fem poeng opp til Brann. Tidligere lørdag vant Kolbotn 1-0 mot Lyn etter scoring fra Tiril Haga.