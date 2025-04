Tre mål på overtid i ellevill målfest mellom Viking og Tromsø: – Hektisk

Tromsø ledet med to mål to ganger, men det raknet på overtid – og så hadde kampen nok en vending i seg. Vegard Erlien fikk sitt hattrick etter 97 minutter, og kampen endte uavgjort.

– Man skal ikke banne på TV, men det er f... meg hvert år mot Viking. Akkurat nå er jeg litt skuffet over at det ikke blir tre poeng, men når det blir som det blir, så er det greit med ett poeng. Det blir hektisk på slutten, for å si det mildt, sa Erlien til TV 2.

Viking kom til kamp med tre strake seire, men klønet det til for seg selv tidlig i kampen da Martin Roseth rotet vekk ballen, noe Erlien effektivt utnyttet.

Tross nesestyveren etter bare ni minutter tok Viking grep og beleiret Tromsø-boksen resten av første omgang, men 1-0 sto seg til pause tross en kjempesjanse alene med keeper for Edvin Austbø.

– Vi har et vanvittig stort trøkk på dem. Vi gir bort et unødvendig drittmål. Vi må bare fortsette, var dommen til Viking-kaptein Zlatko Tripic i pauseintervjuet med TV 2.

– Vi kan ikke holde på sånn her hele andre omgang, for da blir det en lang omgang, mente Tromsøs målscorer Erlien.

Omgangen ble i alle fall målrik, for Erlien doblet ledelsen rett etter pause og satte i gang et målskred etter hvilen.

Like etter reduserte Henrik Heggheim for Viking, før Jens Hjertø-Dahl gjorde det meste selv da han la på til 3-1 for Tromsø. Så kom nok en redusering fra Edvin Austbø for Viking to minutter senere. Fire mål på tolv minutter var et faktum.

Det skulle ta lang tid før det kom et nytt mål, men da kom det til gjengjeld tre scoringer på fire minutter og det endte til slutt med poengdeling og 4-4.

Viking får sjansen til å revansjere seg i to kamper til uken, med et vestlandsoppgjør hjemme mot Haugesund på onsdag, før Sarpsborg gjester Stavanger søndag neste helg. Samme helg spiller Tromsø hjemme mot Sandefjord.

