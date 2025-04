Tone Ingebrigtsen ønsker å vitne for lukkede dører

– Jeg ber om respekt for at dette er en vanskelig sak. Jeg er midt mellom de jeg elsker. Min familie har fått mye negativ oppmerksomhet i mediene de siste årene, og nå er det nok med medias fråtsing på min families bekostning. Jeg vil vitne, men kun for lukkede dører, sa Tone Ingebrigtsen da hun inntok vitneboksen.

I etterkant diskuterte partene hvorvidt hun skulle få sitt ønske innvilget, og det fikk hun. Dermed får ikke pressen være til stede.

Kun personene som saken omfatter, får oppholde seg i rettslokalet under vitnemålet. Det betyr at også flere av de andre barna ikke får høre morens forklaring.

— Det er oppsiktsvekkende at ikke hennes egne barn får være til stede under forklaringen, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

Det var knyttet stor spenning til om hvorvidt Tone Ingebrigtsen ville si noe, ettersom hun som tiltaltes ektefelle har rett til å ikke forklare seg. Hun hadde møteplikt og måtte derfor stille i rettssalen i Sandnes og avklare om hun ville uttale seg eller ikke.

– Viktig for våre klienter

I forkant av mandagens rettsmøter gjorde begge parter i saken det klart at de ønsket at familiemoren skulle vitne.

– Det er viktig for våre klienter at hun forteller hva hun både har sett, hørt og erfart. Noe annet vil være svært belastende for dem, skrev bistandsadvokat for begge de fornærmede, Mette Yvonne Larsen, i en epost til NTB.

– Vi håper hun velger å forklare seg, slik at vi kan få parkert påstandene noen av barna uriktig fremsetter om at Gjert skal ha mishandlet dem, istemte tiltaltes forsvarer John Christian Elden overfor NTB.

To fornærmede

Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren (18) er de fornærmede i saken, og deres far Gjert Ingebrigtsen er anklaget for å ha mishandlet de to barna ved gjentatte trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og andre krenkelser over flere år.

Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Fem av barna har avgitt vitnemål som støtter opp under tiltalen. Én av sønnene har avgitt forklaring som støtter farens virkelighetsoppfatning.

Tone Ingebrigtsen har vært gift med tiltalte i over 36 år og har vært til stede i familien i alle barnas oppvekstår. Hun har hittil vært taus om saken og ikke sagt noe i politiavhør.

Jakob Ingebrigtsen avbrøt før helgen en pågående treningssamling i Spania for å reise hjem til Sandnes. Han ønsket å være til stede under morens vitnemål. Også den fornærmede søsteren er i rettssalen mandag.

