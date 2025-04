London nærmer seg ny OL-søknad – ordføreren gir grønt lys

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En rapport publisert mandag viser at seks store sportsbegivenheter som ble arrangert i London i fjor – blant dem Champions League-finalen i fotball – genererte 3,2 milliarder kroner i inntekter til byen.

Ordfører Khan sier til The Times at han mener at den positive økonomiske innvirkningen idrettsbegivenheter gir bør være drivkraften bak en ambisjon om å gjøre London til verdens idrettshovedstad.

Et ledd i dette bør være å arrangere OL om 15 år.

– Jeg skulle gjerne sett at London ble den første byen som er vertskap for lekene fire ganger, sier Khan.

– Folk fra hele verden elsker å komme til London. Og vi har klart å arrangere et godt arrangement her hvert år i form av London Diamond League. Jeg er for dette. Jeg var i Paris i fjor sommer, og jeg så forvandlingen av den byen, legger han til.

En OL-søknad må innebære å gjenbruke den allerede eksisterende svømmearenaen og sykkelvelodromen.

– Og vi kunne også legge noen idretter utenfor London. London kunne bli knutepunktet, sier Khan.

London var sist vertskap for de olympiske og paralympiske lekene i 2012.

I 2028 skal byen være vertskap for herre-EM i fotball, mens det i 2035 er kvinne-VM samme sted. Sistnevnte arrangement er riktignok ikke formelt tildelt, men England er eneste søker.