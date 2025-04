Leverkusen utsatte Kane og Bayerns gullfest – får ny sjanse til helgen

München-laget har åtte poeng ned til sist sesongs seriemester med tre kamper igjen. Dermed kan bare en utrolig kollaps hindre Bayern-triumf.

Bayern kunne bli seriemester lørdag om de slo Mainz samtidig som Leverkusen avga poeng mot Augsburg, men begge de to topplagene vant.

For Bayern sørget mål av Leroy Sane, Michael Olise og Eric Dier for 3-0-seier. Storscorer Harry Kane (31) jakter på sitt aller første trofé. Han har i over et tiår vært en av verdens fremste målscorere, men som Tottenham- og England-spiller har det ikke blitt noen trofeer. Den tørken blir det høyst trolig slutt på i år, selv om Kane pådro seg gult kort og dermed blir suspendert i neste kamp mot Leipzig. Vinner Bayern den, blir de seriemestere, men da uten Harry Kane på banen.

Patrik Schick og Emiliano Buendía scoret for Leverkusen i 2-0-seieren over Augsburg.

Borussia Dortmund kjemper en innbitt kamp om mesterligaplass neste sesong og tok en svært viktig 3-2-seier over Hoffenheim lørdag. Hoffenheim utlignet til 2-2 i overtiden, men Dortmund vant likevel etter en scoring av Waldemar Anton fem minutter inn i tilleggstiden.

Serhou Guirassy og Julian Brandt scoret også for de gulkledde. Julian Ryerson startet og ble byttet ut et kvarter før slutt.

Med tre kamper igjen har Dortmund tre poeng opp til Freiburg på den viktige fjerdeplassen.