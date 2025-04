Koundé skjøt Barcelona til cuptittelen – holder trippeldrømmen i live

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Franske Jules Koundé ble matchvinner i Sevilla med sin scoring i det 116. spilleminutt. Høyrebacken brøt en svak pasning fra veteranen Luka Modric og banket ballen i hjørnet.

Pedri sendte Barcelona i føringen i 1. omgang. Etter pause løftet Real Madrid seg og snudde kampen etter scoringer av Kylian Mbappé og Aurélien Tchouaméni, men Ferrán Torres sørget for ekstraomganger.

Barcelona kunne lørdag juble for sin 32. cuptittel. Barcelona jakter trippelen denne sesongen med seier i ligaen, cupen og mesterligaen. Etter en heseblesende finale lever fortsatt den drømmen.

Barcelona tok tidlig kontroll på kampen og satte Real Madrid på flere prøver. Etter en snau halvtime tok de ledelsen. Lamine Yamal spilte ut til Pedri, som fra utenfor 16-meteren bøyde ballen i hjørnet på flott vis.

Etterpå satte Jude Bellingham ballen i nettet, men scoringen ble annullert for offside. Like før hvilen ble Vinicius Junior felt, og Real Madrid fikk straffe, men også den situasjonen ble avlåst for offside.

Vending

Real Madrid-trener Carlo Ancelotti svarte med å sette inn Kylian Mbappé i pausen. De hvitkledde løftet seg og skapte mange muligheter, og 20 minutter før slutt ga byttet uttelling.

Mbappé skjøt et frispark fra 18 meter stolpe inn og utlignet. Deretter skulle Tchouameni sende Real i ledelsen med et hodestøt, men det holdt ikke. Torres utnyttet en fæl forsvarstabbe og scoret i åpent mål fem minutter før slutt. Real Madrid-keeper Thibaut Courtois feilbedømte og ble satt ut av spill.

På overtid fikk Raphinha og Barcelona straffespark, men etter en VAR-sjekk ble avgjørelsen omgjort.

Barcelona skulle likevel få sin scoring. I overtiden fikk Antonio Rüdiger rødt kort for å ha kastet en flaske inn på banen. Tyskeren var tydelig forbannet og måtte holdes igjen.

Barcelona måtte klare seg uten spydspiss Robert Lewandowski i kampen. Polakken er ute med en skade i hamstringen.

Real Madrid fikk så en tidlig smell da Ferland Mendy måtte byttes ut etter bare ti minutter. Franskmannen så ut til å trøble med beinet.

Dommerkritikk

Barcelona har slått Real Madrid to ganger tidligere denne sesongen. De vant hele 4-0 borte i lagenes første ligamøte før det ble 5-2-seier i supercupfinalen. Lagene møtes igjen i ligaen 11. mai i Barcelona.

Cupfinalen hadde en svært spesiell oppladning. Real Madrid gikk fredag hardt ut mot forbundets dommervalg i kampen. De boikottet blant annet pressekonferansen og treningen i forkant av cupfinalen.

De hvitkledde har i lang tid ment seg urettferdig behandlet av dommerne og mener den spanske dommerstanden ikke holder mål.