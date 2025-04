Kjendisklubben Wrexham med historisk opprykk

De siste årene har vært en ren suksessferd for klubben som ble kjøpt av skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney i slutten av 2020. De to eierne var begge på plass for å se lørdagens kamp der Sam Smith scoret to ganger.

Klubben soper inn penger, velter seg i internasjonal oppmerksomhet og gjør det også drivende godt rent sportslig.

Lørdag kunne de juble for opprykk til nivå to i engelsk fotball med seieren over Charlton samtidig som at Wycombe tapte for Leyton Orient. Fra før har Birmingham sikret opprykk.

I forrige seriekamp kjempet waliserne seg til en uhyre viktig 2-1-seier borte mot Blackpool. Da var deleier og styreleder McElhenney til stede og løftet spillernes moral med en følelsesladd tale foran kampen.

– Rob var med oss i går og holdt en flott tale for spillerne om hvilke følelser han har i denne situasjonen. Og guttene våre elsket det, forklarte manager Phil Parkinson til BBC.

Mye har skjedd i den lille klubben siden Hollywood-stjernene kjøpte klubben for drøyt fire år siden. Amerikanerne tok lynkurs i klubbeierskap og fikk betalt i et lag som presterte bedre og bedre.

Wrexham vant National League i 2022/23 og tok steget opp i proffotballen for første gang siden 2008. Året etter ble det 2.-plass og opprykk fra League Two, og lørdag fullførte klubben hattrick i opprykk.

Wrexham sies å være verdens tredje eldste profesjonelle fotballklubb og har alltid hatt stor støtte fra lidenskapelige fans. Denne sesongen har de hatt et gjennomsnittlig tilskuertall (12.756) tett opp mot stadionkapasiteten (13.341) på Racecourse Ground.