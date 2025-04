Karlsbakk fikset Lillestrøm-seier mot Lyn – Moss knuste Stabæk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Markus Karlsbakk ble matchvinner for Lillestrøm med sin scoring ti minutter etter hvilen. Karlsbakk hadde før pause satt Lyn-keeper Alexander Pedersen på flere prøver.

LSK står med tre seirer og én uavgjort denne sesongen. Foreløpig holder de på tabelltoppen, men Egersund kan overta den om rogalendingene vinner sin kamp mot Raufoss mandag.

Lyn står med én seier og tre tap så langt.

Moss avgjorde langt på vei kampen mot Stabæk etter 38 minutter. Da hadde Bo Hegland scoret to ganger og Håkon Krogh én. Etter pause skapte Stabæk stor spenning med to reduseringer av Oskar Spiten-Nysæter og Bassekou Diabaté, men utligningen fikk de aldri.

I stedet la Blerton Isufi på til 4-2.

Moss står med to seirer og to tap hittil. Stabæk har én seier, én uavgjort og to nederlag.

Lillestrøm tar imot nettopp Moss i neste runde førstkommende lørdag. Lyn møter Hødd hjemme søndag, mens Stabæk spiller hjemme mot Skeid samme dag.