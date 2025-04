Ipswich rykket ned fra Premier League – Newcastle nærmere mesterligaplass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ipswich rykket opp fra mesterskapsserien forrige sesong, men Kieran McKennas mannskap greide ikke å beholde plassen på øverste nivå.

«The Tractor Boys» gjorde comeback i Premier League for første gang siden 2002. De tok turen opp i Premier League med Leicester og Southampton, men alle de nyopprykkede lagene rykket rett ned igjen.

Det er andre året på rad at ingen av lagene som rykket opp til Premier League har holdt seg i det gjeve selskapet den påfølgende sesongen.

Ipswich var avhengig av å vinne mot Newcastle for å unngå at nedrykket ble et faktum på dette tidspunktet. Det gikk ikke.

Klønete utvisning

Newcastles Ben Johnson gjorde det vanskelig for lagkameratene da han holdt igjen Alexander Isak og fikk sitt andre gule kort etter 38 minutter.

Det første gule kortet kom etter filming. Rett før hvilen gikk Newcastle-spiller Jacob Murphy ned i feltet, og etter en VAR-sjekk ble det konkludert med straffspark.

Isak satte straffen i mål og ga Ipswich en ny kalddusj til pause. Svensken har scoret 22 mål i Premier League denne sesongen.

Mesterliga?

Ti minutter etter pause headet Dan Burn inn 2-0-ledelse til Newcastle. Danske William Osula brukte også hodet da han satte ballen i mål fra et hjørnespark med ti minutter igjen av kampen.

Newcastle klatret opp til 3.-plass med 62 poeng og har gode sjanser for å skaffe seg en plass i mesterligaen neste sesong.

England har i utgangspunktet fire plasser i turneringen, men har sikret seg én ekstra som følge av solid uttelling på Det europeiske fotballforbundets årlige ranking.

Chelsea og Nottingham Forest ligger på 5.- og 6.-plass med 60 poeng hver. Sistnevnte har spilt en kamp mindre og har Aston Villa tre poeng bak seg.