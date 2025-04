Derby med livsviktig seier i bunnstriden – Daland og Cardiff rykket ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nat Phillips ble helten for Derby i bunnkampen. Derby er med det ett poeng over streken med en kamp igjen. Sondre Langås spilte hele kampen for Derby. Lars-Jørgen Salvesen er skadet og spiller ikke mer denne sesongen.

Også Luton tok en viktig seier med 1-0 over Coventry tidligere lørdag og ligger à poeng med Derby. Thelo Aasgaard spilte hele kampen for Luton, mens Lasse Nordås var ubenyttet reserve.

Cardiff er det første laget som fikk sin skjebne beseglet i mesterskapsserien. Med 0-0-kampen mot West Bromwich har waliserne fem poeng opp til Luton på trygg grunn med bare en kamp igjen.

Jesper Daland startet på benken for Cardiff, men kom inn etter pause. Sivert Mannsverk ikke var i troppen grunnet en skade. Torbjørn Heggem spilte hele kampen for WBA. Mannsverk er på utlån fra Ajax.

Leo Hjelde ble byttet ut for Sunderland i 0-2-tapet for Oxford United.

Blackburn slo Watford 2-1. Sondre Tronstad spilte hele kampen for Blackburn, mens Egil Selvik sto i mål for Watford. Tronstad ble lørdag kåret til Blackburns beste spiller denne sesongen.