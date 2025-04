Crystal Palace til FA-cupfinale etter praktscoringer – slo Aston Villa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Crystal Palace har aldri vunnet et stort trofé, men kan løfte et trofé i mai. I finalen på Wembley venter enten Manchester City eller Nottingham Forest, som gjør opp om den siste finalebilletten søndag.

Palace var i FA-cupfinalen så sent som i 2016, men tapte mot Manchester United. Nå får London-laget en ny sjanse.

Etter en halvtime på nasjonalarenaen tvang Crystal Palace fram en feil av Villa-stopper Pau Torres langt inne på Birmingham-klubbens halvdel. Ismaïla Sarr løp opp ballen og spilte innover i banen til Eberechi Eze.

Fra rett på utsiden av 16-meteren hamret Eze inn ledelse til Palace. Tyrick Mitchell sløste senere bort en gigantisk mulighet til å doble ledelsen like før pause.

Aston Villa yppet seg rett etter hvilen, men det var Palace som fikk straffespark fem minutter inn i omgangen. Boubacar Kamara løp ned Eze på vei inn i feltet, men Jean-Philippe Mateta skjøt i stolpen fra straffemerket.

Bare fem minutter senere doblet likevel Sarr ledelsen for Palace med et kjempeskudd fra utsiden av 16-meteren. På overtid scoret Sarr sitt andre for kampen og fastsatte resultatet til 3-0.

FA-cupfinalen spilles 17. mai.

