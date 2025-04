Barcelona lekte seg til finale i Champions League – Graham Hansen-assist i knusende seier

Barcelona hadde 4-1 å gå på fra det første semifinaleoppgjøret, og avansementet til finalen var aldri i nærheten av å være truet på besøk hos de engelske seriemesterne.

Aitana Bonmatí scoret kampens første mål med en drømmescoring etter 26 minutter. Ballon d'Or-vinneren forserte fra egen banehalvdel og banket ballen i nettaket fra spiss vinkel.

Like før pause scoret Barcelona to kjappe mål. Først scoret Ewa Pajor etter et flott framspill av Graham Hansen. Den norske kantspilleren driblet seg fram til dødlinjen og la ballen på sølvfat til Barcelonas polske spydspiss. Snaut to minutter senere curlet Claudia Pina Medina ballen i krysset og sørget for 3-0.

Guro Reiten ble værende på benken for Chelsea hele kampen. Kantspilleren har slitt med ryggproblemer i store deler av 2025, men scoret i sin første kamp fra start siden februar i onsdagens 4-0-seier over Crystal Palace.

Graham Hansen ble byttet ut etter 62 minutter i en langt mindre innholdsrik annen omgang. Den norske kantspillerens erstatter, Salma Paralluelo, la på til 4-0 og 8-1 sammenlagt helt på tampen, før Chelsea fikk et trøstemål like etter. Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn til pause.

De norske Barcelona-spillerne kan vente seg en landslagsvenninne på motsatt banehalvdel i finalen, der motstanderen enten blir Frida Maanums Arsenal eller Ada Hegerbergs Lyon. Lagene møtes i den andre semifinalen i Frankrike senere søndag, der Lyon har 2-1 å gå på fra første oppgjør.

De ni siste sesongene har enten Barcelona eller Lyon stukket av med Champions League-trofeet. Barcelona vant finalen mot det franske laget i fjor, mens Lyon vant CL-finalen mot katalanerne i 2022 og 2019.

