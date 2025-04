Ingebrigtsen-saken: Partene ønsker at Tone Ingebrigtsen vitner – svaret kommer mandag

Det er i utgangspunktet satt av en hel rettsdag til Tone Ingebrigtsens vitneforklaring i Sør-Rogaland tingrett mandag. Som vitne stevnet av påtalemyndigheten i en straffesak har hun møteplikt. Som gift med tiltalte, har hun rett til å ikke forklare seg.

Moren i friidrettsfamilien Ingebrigtsen kan også si seg villig til å forklare seg, men svare kun på det hun ønsker å svare på av spørsmål.

– Det er viktig for våre klienter at hun forteller hva hun både har sett, hørt og erfart. Noe annet vil være svært belastende for dem, skriver advokat Mette Yvonne Larsen i en epost til NTB om Tone Ingebrigtsens mulige bidrag i straffesaken.

Larsen er bistandsadvokat for begge de fornærmede, Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (18).

– Vi håper hun velger å forklare seg, slik at vi kan få parkert påstandene noen av barna uriktig fremsetter om at Gjert skal ha mishandlet dem, skriver tiltaltes forsvarer John Christian Elden til NTB.

Gjert Ingebrigtsen er anklaget for å ha mishandlet de to fornæmede barna ved gjentatte trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og andre krenkelser over flere år. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Sentral rolle i familien

Fem av barna har avgitt vitnemål som støtter opp under tiltalen. Én av sønnene har avgitt forklaring som støtter farens virkelighetsoppfatning.

Tone Ingebrigtsen har vært gift med tiltalte i over 36 år og har vært til stede i familien i alle barnas oppvekstår. Hun har hittil vært taus om saken og ikke sagt noe i politiavhør.

Påtalemyndigheten har derfor betegnet det som «viktig å få belyst hennes opplevelser og observasjoner som del av familien».

Forsvarer John Christian Elden har tidligere påpekt overfor NTB at det er Tone Ingebrigtsens rettighet å slippe å komme i skvis mellom familiemedlemmer.

Barna brøt kontakten

I løpet av saken er det kommet fram at sjubarnsmoren per i dag kun har jevnlig kontakt med to av barna, den yngste sønnen som ennå bor hjemme og Martin Ingebrigtsen (30). Hun vil imidlertid møte flere av barna i retten, i hvert fall de to fornærmede som planlegger å overvære at moren går i vitneboksen.

Tone Ingebrigtsen har før øvrig fulgt mannen til Sør-Rogaland tingrett mens saken har pågått. To av dagene har hun vært rett utenfor rettssal 1 i Sandnes tinghus.

– Vi har forstått av barnas vitnemål i retten at hun skal være mest enig med Gjert, men det foreligger ingen forklaring fra henne, har Elden uttalt til NTB.

Verken han eller bistandsadvokat Larsen representerer Tone Ingebrigtsen. Forsvarerteamet har rådet henne til å ha fullt ut selvstendig juridisk bistand.

Offer eller supermamma

I et portrettintervju med VG i 2018 snakket foreldreparet om barneoppdragelse og prisen de betaler for å lede Team Ingebrigtsen. Moren påpekte da at selv om hun ikke gjør så mye av seg utad, har hun en svært viktig rolle i familien.

– Ja, jeg er kanskje den litt usynlige. Men systemet ville ha kollapset om jeg ikke var der, sa hun da.

Flere av barna og svigerdøtrene som har forklart seg, har i ulike vendinger sagt at familiemoren ikke grep nok inn når det oppsto høylytte krangler og konflikter i hjemmet.

– Hun var aldri involvert i noe. Hun tok aldri noens sider. Hun var veldig tilsidesatt og var bare der, sa Jakob da han forklarte seg 25. mars.

Han sa han har konkludert med at «hun har vært et like stort offer som oss andre».

Gjert Ingebrigtsen har på sin side avvist alle påstander om at han skal ha manipulert eller kontrollert kona, og sagt at hun er en sterk kvinne som tar sine egne valg.

Ifølge Elden er det blitt sentralt at Tone Ingebrigtsen gir sin versjon, siden flere har omtalt hennes rolle.