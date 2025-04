Raser mot Real Madrid: – Dette er ikke fotball, det er et maktgrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag valgte Real Madrid å droppe både trening og pressekonferanse som en protest til dommerteamets uttalelser tidligere på dagen.

Det hele baserer seg på pressekonferansen til hoveddommer Ricardo de Burgos Bengoetxea og VAR-dommer Gonzalez Fuertes, hvor sistnevnte kom med en advarsel om at dommerne ville iverksette uspesifiserte tiltak for å begrense personangrep.

Det fikk Real Madrid til å rase, og ifølge Marca og AS ba klubben om at dommerteamet byttes ut i lørdagens kamp, før de senere droppet både trening og pressekonferanse.

Reaksjonene har ikke gått ubemerket hen i Spania, og nå har også La Liga-president Tebas uttalt seg om situasjonen. Han er alt annet enn imponert over «Los Blancos».

– Dette er ikke fotball, det er et maktgrep, innleder han et langt innlegg på X.

Tebas drar parallell med konfliktene Real Madrid har hatt med seg selv, Uefa-president Aleksander Ceferin, den spanske fotballpresidenten Rafael Louzán og landets TV-kommentatorer.

Tebas retter kritikken spesielt mot klubbpresident Florentino Pérez.

– For en tynn hud han har. Han protesterer ikke, han presser. Han klager ikke, han truer. Han er ikke uenig, han straffer. Han vil ikke forbedre fotballen, han vil ha sin type fotball. Og det alvorligste er ikke at han prøver. Det alvorlige er at mange tillater det, godtar det og hjelper ham, skriver Tebas.