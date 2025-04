Lørdag kan Kanes ørkenvandring være over: – Ingen fortjener det mer enn ham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer dersom Bayern slår Mainz samtidig som tittelutfordrer Bayer Leverkusen ikke vinner mot Hoffenheim.

– Ingen fortjener det mer enn ham, sier Bayerns ærespresident Uli Hoeness til Sky Sports.

Det har ikke manglet på tittelmuligheter for den britiske superspissen. Kane har gjennom karrieren blitt toppscorer i ni ulike turneringer og står med «sølvmedalje» fra Champions League, to EM-finaler, to engelske ligacupfinaler og flere plasseringer helt i toppen av Premier League.

Forrige sesong var Bayerns første på over et tiår uten en ny pokal i samlingen. Dermed ble Kanes tørke forlenget også da.

– Om det er jeg som scorer et par mål som sikrer tittelen, så tar jeg gjerne det. Men om det er noen andre, bekymrer jeg meg ikke om det, sa Kane tidligere denne måneden.

– Alle slike individuelle prestasjoner er noe man tenker på etter at det er gjort, fortsatte han.

Bayern har åtte poengs ledelse på andreplasserte Leverkusen med fire kamper igjen å spille i Bundesliga. Dermed kan kampen om ligatittelen avgjøres allerede på lørdag.

Til tross for mangelen på lagtrofeer, vant imidlertid Kane gullstøvelen forrige sesong, i tillegg til at han har blitt toppscorer ni ganger.

Kane gjorde sommeren 2023 overgang fra Tottenham til Bayern. Han har så langt notert seg for 80 mål og 24 målgivende på 88 kamper for den tyske storklubben.