Johaug trenger mer tid for å avklare framtiden: – Føler at jeg ikke er klar

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding fredag. NTB var i forkant i kontakt med Johaugs manager Jørn Ernst. Han henviste til at det ville komme en melding fra forbundet.

– Jeg er sliten etter en lang og begivenhetsrik sesong, og føler at jeg ikke er klar for å ta en avgjørelse om fremtiden nå. Derfor har jeg bedt om å få noe mer tid før jeg tar en endelig beslutning. Det er viktig for meg at en så viktig avgjørelse tas når jeg har overskudd og er klar for det, sier Johaug i en uttalelse.

Langrennsledelsen i Norges Skiforbund sier den har full forståelse for at Johaug trenger mer tid.

– Therese får den tiden hun trenger, og vi ønsker ikke på noen måte å presse henne når det gjelder en så viktig avgjørelse. Vi håper naturligvis at hun fortsetter og vil legge til rette for det, men dette er noe hun må bestemme fullt og helt selv, sier daglig leder i langrenn, Cathrine Instebø.

Gullet som glapp

Rent formelt blir Johaug tatt ut på landslaget for kommende sesong. Det presenteres etter planen mandag.

Det er imidlertid ikke satt noen tidsfrist for når hun må ta en endelig avgjørelse, opplyser skiforbundet.

Det har lenge vært stor spenning knyttet til hva Johaug ville bestemme seg for med hensyn til framtiden som idrettsutøver. Nå er altså beslutningen utsatt.

Utsettelsen kommer til tross for at veteranen tilsynelatende har kommet mer på glid med hensyn til å ta ytterligere én sesong.

– Hvis jeg var 99 prosent sikker på at jeg skulle slutte, så er det blitt litt mindre nå. Men jeg er veldig usikker. Jeg må ærlig innrømme det, sa Johaug i et intervju med NRK før påske.

Ektemannen positiv

Johaug gjorde comeback foran langrennssesongen som nylig var over for å satse mot VM i Trondheim. Det store målet var gull på femmila. Der endte hun på en for henne skuffende bronseplass.

Johaug har i etterkant vært tydelig på at den mislykkede jakten på det historiske gullet har irritert henne mer og mer. Neste vinter er den samme distansen del av OL-programmet for kvinner for aller første gang.

36-åringen var for kun få måneder siden krystallklar på at det ikke blir flere sesonger på toppnivå. Samtidig har ektemannen Nils Jakob Hoff vært overtydelig på at han mener kona bør revurdere.

Hoff har ved flere anledninger sagt at ytterligere én sesong til med satsing vil la seg løse med hensyn til familielogistikken.

Vil ha flere barn

Johaug har samtidig vært tydelig på at hun har et ønske om flere barn. Sammen med Hoff har hun datteren Kristin.

Dersom konklusjonen blir at hun fortsetter karrieren, retter langrennsstjernen siktet mot det som blir hennes fjerde OL. Debuten kom i Vancouver i 2010, der hun bidro til norsk stafettgull.

I Beijing for tre år siden ble det ikke mindre enn tre individuelle gullmedaljer.

36-åringen står dermed med fire OL-gull fra tidligere. I tillegg har det blitt en sølv og en bronse. De to sistnevnte kom under vinterlekene i russiske Sotsji i 2014.

