«Gammel» Warholm jakter «verdensrekord»: – Liker ikke å innrømme det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Warholm, som vanligvis løper 100 meter lenger, skal innlede sesongen i Kina med den noe uvanlige distansen.

– Jeg har gjort all treningsjobben jeg har ønsket, og jeg droppet innendørssesongen for å trene. Selv om jeg ikke liker å innrømme det, har jeg blitt litt eldre, så jeg må begynne å ta vare på beina mine, svarte Warholm på spørsmål om hvordan oppkjøringen har vært under fredagens pressekonferanse.

Nordmannen er regjerende verdensmester på 400 meter hekk, men har også bestenotering i verden på 300 meter hekk, en distanse som man ikke bruker begrepet «verdensrekord» om.

Rekorden på 33,26 satte Warholm under stevnet «Night of Highligts» i Oslo den 4. juni 2021.

– Jeg har prøvd å forbedre den. Jeg klarte det ikke i fjor, så forhåpentligvis kan jeg gjøre det her, sa Warholm fredag.

Teknisk trøbbel

Nordmannen sesongdebuterte utendørs på samme distanse i fjor under Trond Mohn Games i Bergen med tiden 33,28.

Fredagens pressekonferanse ble også preget av mye teknisk trøbbel, og Warholm ble gjentatte ganger stoppet av en mikrofon som skrudde seg av og på. Det tok han i kjent stil med godt humør.

– Det er noen som ikke liker å høre på meg. De skrur av lyden, spøkte han.

Diamond League-stevnet i Kina er sesongens første. Etter Xiamen går turen videre til Shanghai/Keqiao 3. mai. Warholm har aldri før deltatt på stevnene i Kina.

Lørdagens stevne blir også Warholms første for sesongen ettersom han valgte å droppe innendørsstevner i år.

Ny duell?

Forrige sesong stilte Warholm opp i en showduell med Armand Duplantis på 100 meter, som den svenske stavstjernen vant. Det ga tydeligvis mersmak for Warholm, som flere ganger utfordret amerikanske Grant Holloway på flere distanser i løpet av fredagens pressekonferanser.

– Et av mine største mål er å konkurrere mot Karsten eller noen andre på 200 meter hekk. Med alt som skjer neste år, er det en gyllen mulighet nå, sa amerikaneren da han fikk mulighet til å svare Warholm.

– Han utfordrer meg hele tiden, så jeg gjør det tilbake nå. Vi finner en distanse, og så kan vi forhåpentligvis lage et show, la han til.

I år er friidretts-VM i Tokyo hovedmålet. I den japanske hovedstaden satte Warholm verdensrekord med tiden 45,94 i OL i 2021.

Les også: Karsten Warholm satser fullt på utendørsstevner i 2025 – skroter EM og VM innendørs