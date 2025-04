Besseberg innrømmer seksuelt forhold med russisk kvinne – benekter prostitusjon

Det kom fram på dag to av Bessebergs frie forklaring i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Det var en typisk affære, en sommerflørt, sa han fra vitneboksen.

Innrømmelsen er en ny strategi. I tingretten ble Besseberg irritert over å få intime spørsmål og bekreftet kun å ha hatt et forhold til den da 42 år gamle «Eva». Han ville ikke utdype det mer enn å si at det «ikke er ulovlig for en gift mann å bli kjent med andre kvinner».

Besseberg har tidligere uttalt at de møttes under en middag i Russland i 2016. Da var hun sammen med flere kvinner ved et bord i nærheten.

– Jeg hadde ingen mistanker om at disse kvinnene var prostituerte eller tilrettelagt for meg eller andre som spiste middag, sa Besseberg fredag.

Han har før beskrevet «Eva» som «svært interessert i skiskyting». De gjenopptok kontakten i 2018.

Sårbart tema

Økokrim mener det hele var prostitusjon tilrettelagt av russiske myndighetspersoner for å påvirke Besseberg som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Forholdet er derfor blant punktene i korrupsjonssaken.

– Besseberg er sjokkert over at det er tatt ut tiltale for dette, og at han ble dømt for det. Det har ingenting i en straffesak å gjøre. Det var en flørt. Det er et sårbart tema for Besseberg, men han velger å forklare seg om dette punktet i lagmannsretten, sa medforsvarer Ruth Haile Tesfazion i sine merknader i retten torsdag.

I forrige rettsrunde leste aktoratet opp uttalelser Besseberg ga i et politiavhør i 2018. Der fortalte han at «Eva» var en tidligere nattklubbdanser, og at de hadde hatt sex sammen.

Han innrømmet også i avhør å ha pleiet omgang med prostituerte. Senere gikk han bort ifra denne forklaringen, og i tingretten sa Besseberg at han angret på at han ikke hadde med seg advokat i det første møtet med politiet.

Mellommann

Det var IBUs daværende visepresident Viktor Majgurov som formidlet kontakten med «Eva». Han oversatte samtalene, og ifølge Besseberg var det fordi den russiske kvinnen «knapt snakker engelsk».

Besseberg og hans team er uenige med påtalemyndigheten om at Majgurov var å anse som en russisk myndighetsperson på denne tiden.

I fjor vant Økokrim fram på ni av ti tiltalepunkter. Besseberg fikk tre år og én måneds fengsel i en dom som slo fast at han hadde mottatt fordeler som var utilbørlige (klanderverdige).

Nå står han igjen tiltalt for bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil.

Besseberg var IBU-president i over 25 år. Han gikk av i 2018 da østerriksk politi trappet opp korrupsjonsetterforskningen.

