Uefa vurderer store endringer i Champions League-reglene

Det rapporterer blant andre tyske Bild og engelske The Guardian.

Bild publiserte onsdag en artikkel der avisen hevder å vite at særlig tre grep vurderes foran styremøtet i Det europriske fotballforbundet (Uefa) i München 30. mai. Det mest kontroversielle er at man angivelig vil fjerne ekstraomgangene i cupspillet og gå rett til straffesparkkonkurranse dersom det står likt ved ordinær tid etter to kamper.

Begrunnelsen for endringen er ifølge avisen at man vil redusere belastningen på spillerne i en presset kampkalender. The Guardian omtalte det samme i februar.

Mesterligaen ble endret fra inneværende sesong ved at man utvidet turneringen og la om til et innledende ligaspill med 36 deltakende lag. Siden har Uefa bedt om innspill fra klubbene, og forbundets klubbturneringskomité skal nå ha konkludert foran det nevnte styremøtet om en drøy måned.

Den andre endringen som angivelig foreslås, er at lagene som fullfører blant de åtte øverste plassene i ligafasen, tar med seg hjemmebanefordelen gjennom hele cupspillet.

Med dagens system har topp 8-lagene hjemmebanefordel i åttedelsfinalen, men denne forsvinner når kvart- og semifinalene trekkes.

Uefa skal også ønske å reversere beslutningen om at lag fra samme nasjon kan møtes allerede fra første sluttspillrunde. I år møttes blant annet franske Brest og Paris Saint-Germain i omspillet, mens det var et helfransk og et heltysk oppgjør i åttedelsfinalen.

Bild skriver at slike tidlige dueller mellom lag fra samme nasjon ikke pirrer fans og TV-selskaper nok, og derfor vil man gå tilbake til at slike oppgjør kun kan finne sted fra kvartfinalen og utover.