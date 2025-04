Premier League-målmaskinen Vardy ferdig i Leicester: – Vår beste spiller noen gang

Det bekrefter Leicester selv i sine mediekanaler torsdag.

– Vi kan bekrefte den legendariske spissen Jamie Vardy vil forlate Leicester denne sommeren etter 13 sesonger som har gjort ham til vår beste spiller noen gang, skriver klubben.

Hans siste opptreden på hjemmebane blir søndag 18. mai mot Ipswich.

Vardy kom til Leicester fra Fleetwood Town. Han har siden vunnet både Premier League og FA-cupen.

– Det er ingen annen spiller som er mer synonymt med de utrolige suksessene som er oppnådd i løpet av denne tiden, og med nesten 500 opptredener og nesten 200 mål er Vardys prestasjoner uovertrufne i vår 141 år lange historie, skriver klubben.

38-åringen har foreløpig spilt 495 kamper for Leicester, som har fem kamper igjen av sesongen. Dermed kan han nå 500 kamper for klubben han kom til allerede i 2012, og hvis han scorer to mål på de fem kampene bikker han også 200 mål for klubben. Nå står han nemlig på 198 fulltreffere.

– Jamie er unik. Han er en spesiell spiller og en enda mer spesiell person. Han har en plass i hjertet til alle som er knyttet til Leicester City, og han har absolutt min dypeste respekt og hengivenhet. Jeg er uendelig takknemlig for alt han har gitt denne fotballklubben, sier styreleder Aiyawatt Srivaddhanaprabha

– Selv om Jamies tid med oss ​​som spiller er over, vil han og familien hans alltid være velkommen tilbake til King Power Stadium etter alt han har oppnådd, legger han til.

Det fremgår ikke hva som blir Vardys neste steg i karrieren.

