Molde snublet videre i cupen – her er alle cupresultatene

Innbytter Markus Hammerbekk Lewis utlignet for Træff sju minutter på overtid. Han scoret også på lagets første straffespark, men alle som var på banen ved kampslutt scoret, og man måtte begynne om igjen. Etter 23 scoringer på rad var det Lewis som bommet på det avgjørende skuddet.

Jacob Karlstrøm reddet det 24. straffesparket og sendte Molde videre.

– Vi visste at det ville bli en tøff match mot et godt organisert hjemmelag. De gir seg aldri, og de kom tilbake rett før slutt. Vi scoret ikke på store sjanser, og da ble det straffespark, men det var stødig å score på alle 12, sa Høgmo til NRK.

– Det var artig hele veien. Laget viste fantastisk moral og sto seg også godt fysisk. Det var tilfeldig at det endte som det gjorde, sa Træff-trener Magnus Oltedal til NRK.

Lewis gikk av banen med bøyd hode, men han ble helt for publikum på Reknesbanen i det 98. minutt. Henrik Bøe løftet ballen inn mot lengste stolpe, der Adrian Hustad Amdam slo den direkte inn i målgården. Lewis holdt seg framme og beinet ballen i mål fra kloss hold.

Alle de tre som samarbeidet om målet startet kampen på benken.

Med 1-1-målet fikk 2.-divisjonslaget belønning for en sterk prestasjon. Laget holdt nullen helt til det 82. minutt. Da mistet tidligere Molde- og landslagsstopper Vegard Forren ballen på egen halvdel, og han ropte forgjeves på frispark. Halldor Stenevik raidet på kant og slo flatt inn i feltet, der Sondre Granaas knallet ballen i mål.

Det så ut til å bli vinnermålet, men Molde greide ikke å holde unna på overtid. Eliteseriens nestjumbo hadde store sjanser i ekstraomgangene, men det endte med straffesparkkonkurranse.

Molde-seieren sørget sørge for at alle 13 eliteserielag med kampstart 18.00 tok seg videre i cupen.

Flere måtte slite

Også Viking og Haugesund slet lenge med å ta ledelsen, før de avgjorde.

Viking vant 3-0 over Fløy-Flekkerøy, men måtte vente til det 71. minutt før Peter Christiansen scoret ledermålet. Jakob Segadal Hansen og Sander Svendsen økte hver sin gang. Alle målscorerne ble byttet inn samtidig i det 58. minutt.

Martin Samuelsen nikket Haugesund i ledelse mot Vidar i det 72. minutt. Ismaël Seone doblet ledelsen, og det endte med 2-1-seier.

Bryne mistet en tidlig ledelse da Raymond Skjelde utlignet til 1-1 for Torvastad, men Sanel Bojadzic omsatte en keepertabbe i vinnermål for eliteserielaget på overtid i den første omgangen. Han vant ballen fra målvakt Jørgen Grønningen utenfor 16-meteren ute på siden, og fra svært spiss vinkel skrudde han ballen i mål.

Loris Mettler ga Sandefjord ledelsen tidlig i 2. omgang da Ørn-Hørten ble slått 2-0.

Vidar Ari Jonsson ga HamKam 1-0-seier over Lørenskog i LSK-hallen, mens KFUM Oslo slo Ready 2-0. Begge tok ledelsen før pause.

Avgjorde tidlig

Serieleder og tittelforsvarer Fredrikstad avgjorde kampen mot Flint tidlig med to hjørnespark fra Ludvig Begby som ble nikket inn av Fallou Fall og Brage Skaret. Det endte med 5-0-seier.

Bodø/Glimt, Brann og Rosenborg tok også ledelsen før det var spilt fem minutter.

En uke før europaligasemifinalen mot Tottenham i London tok Glimt seg av Junkeren på Aspmyra med 5-1. Kampen var så vidt to minutter gammel da 16-årige Mikkel Bro Hansen scoret det første av sine tre mål, og Patrick Bergs skudd i returrommet punkterte kampen før pause. Junkeren fikk et flott trøstemål med Sidad Choolys frispark i krysset.

Ole Sæter scoret de to første målene da Rosenborg slo Strindheim 3-0. Kjernen boikottet kampen fordi Strindheim på fotbaltinget stemte for VAR og omlegging av cupen.

Brann punkterte kampen mot Bjarg med severdige mål det første kvarteret. Mats Hansen snurret rundt med en motspiller på høyresiden og skrudde ballen i krysset, før Bård Finne førte ballen fra egen halvdel og fastsatte resultatet til 2-0.

Kristiansund avgjorde også tidlig i 4-1-seieren over Nardo. Leander Alvheim sto for ledermålet.

Senket Gamle Oslo

Gamle Oslo var høyt oppe etter å ha stått for årets første cupbombe da Vålerenga ble slått på straffespark i Vallhall for halvannen uke siden, men Sarpsborg 08 hentet 3.-divisjonslaget ned på jorda med 6-1-seier samme sted.

Raske Alagie Sanyang ble spilt gjennom hjemmeforsvaret to ganger de sju første minuttene. Første gang serverte han Daniel Karlsbakk, så scoret han selv. Ebrima Jammeh sto for et fint reduseringsmål, men utfallet var aldri tvil. Sanyang endte med to mål og to assist.

Den siste kampen i runden er Ælv Classico mellom Mjøndalen og Strømsgodset, som startet 19.20. Kampstart ble utsatt et kvarter fordi fem Mjøndalen-spillere på vei til kamp havnet i kø bak en trafikkulykke.

Trekningen av 3. runde skjer torsdag kveld etter den siste kampen.

---

NM menn torsdag, 2. runde:

Kamper med eliteserielag:

Junkeren – Bodø/Glimt 1-5 (Aspmyra), Bjarg – Brann 0-2, Torvastad – Bryne 1-2, Flint – Fredrikstad 0-5, Lørenskog – HamKam 0-1, Vidar – Haugesund 1-2, Ready – KFUM Oslo 0-3, Nardo – Kristiansund 1-6, Strindheim – Rosenborg 0-3, Ørn Horten – Sandefjord 0-2, Gamle Oslo – Sarpsborg 08 1-6, Fløy-Flekkerøy – Viking 0-3, Træff – Molde 1-1 e.o. (straffer 11-12).

Ekstraomganger spilles: Mjøndalen – Strømsgodset (1-1).

Spilt onsdag: Skjervøy – Tromsø 0-1.

Øvrige kamper:

Levanger – Rana 1-2, Grorud – Hødd 3-1, Alta – Skeid 3-0, Elverum – Kongsvinger 2-7, Follo – Moss 2-3, Fram Larvik – Stabæk 0-4, Jerv – Egersund 0-1, Kjelsås – Lyn 0-3, Sandviken – Sogndal 0-4, Sortland – Tromsdalen 0-5, Sotra – Åsane 0-2, Stjørdals-Blink – Ranheim 1-2, Strømmen – Raufoss 2-1, Ull/Kisa – Aalesund 2-3, Os – Lysekloster 5-4 e.o., Pors – Start 3-2 e.o., Eidsvold Turn – Lillestrøm 0-2.

---