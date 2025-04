Hockeytopp åpner for Zucca-spill i VM

VM-sluttspillet arrangeres i perioden 9. til 25. mai i Sverige og Danmark, og Norge er havnet i gruppe B som spiller sine kamper i danske Herning.

Petter Salsten, som både er generalsekretær og sportssjef i Norges Ishockeyforbund, sier at alt av forberedelser er gjort slik at de oversjøiske spillerne kan inkluderes i Norges VM-tropp om det skulle bli aktuelt.

Salsten beskriver den formelle prosessen som en tretrinnsrakett.

– Vi gjør alltid forberedelser mot de aktuelle klubbene i forkant. Det vil si klubbene til Mats Zuccarello, Stian Solberg, Emil Lilleberg, Emilio Pettersen og Michael Brandsegg-Nygård. Vi er i kontakt med deres klubber for å få lov til å invitere dem til VM. Det er slik det formelt foregår, sier Salsten til NTB.

På plass

Det første trinnet i raketten er på plass.

– Vi har fått ok fra dem for at vi kan ta kontakt når vi de er ferdig med sin sesong. Da er de tilgjengelig for det norske landslaget i VM. Den biten er avklart, sier Salsten – og fortsetter:

– Nummer to er tidspunktet for når de blir slått ut av sluttspillet. Nummer tre er en dialog som har pågått gjennom året, og det er å ta kontakt for å høre om de er skadefrie, har lyst og om det er aktuelt for dem å delta. Den jobben intensiveres først når de eventuelt er utslått av sine sluttspill. Vi følger utviklingen der borte, sier den tidligere landslagskjempen Salsten.

– Det betyr at ingenting er utelukket og alt er åpent for de fem?

– Landslagstrener Tobias Johansson får snakke selv om hvem han ønsker å ha med, men vi i forbundet gjør alle våre forberedelser som skal til for at de kan bli invitert, sier Salsten.

I gang

Både Mats Zuccarello og Emil Lilleberg er med i 1. runde av NHL-sluttspillet.

Det står 1-1 i kamper i best av sju-serien mellom Zuccarellos Minnesota Wild og Vegas Golden Knight. Emil Lillebergs Tampa Bay Lightning tapte sin første kamp i 1. runde for Florida Panthers. Også det oppgjøret avgjøres i best av sju oppgjør.

Stian Solberg og Michael Brandsegg-Nygård ble begge hentet over til det amerikanske AHL-sluttspillet (nivå to) etter at deres lag i Sverige var ferdig med sesongen. Emilio Pettersen er også med i AHL-sluttspillet.

Les også: Zuccarello matchvinner i viktig Wild-seier – utlignet i sluttspillet