Gråtende Gjert Ingebrigtsen måtte forlate rettssalen

Episoden oppsto etter avspilling av flere klipp fra TV-serien Team Ingebrigtsen. Forsvarer Heidi Reisvang ba om et kvarters pause, og en gråtende Gjert Ingebrigtsen gikk med raske skritt ut av rettssalen.

Da var det nettopp spilt av et klipp fra 2018 der tiltaltes datter, som er fornærmet i saken, snakket om at hun ville bli like god som de tre brødrene som alle var blitt europamestere.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling mot datteren og sønnen Jakob. Han nekter straffskyld.

Tidligere torsdag hadde tiltaltes mor forklart seg. Hun fortalte om en tøff tid for sønnen Gjert og var svært kritisk til flere av barnebarna sine.

Tiltalte kom tilbake og tok plass i rettssalen etter om lag 13 minutter. Da var det klart for neste vitneforklaring i saken.

