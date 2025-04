Bessebergs forsvarer ut mot Økokrims «ulmende anklager»: – Flekker som ikke vil bort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På dag to av ankesaken slapp Bessebergs team til. Siden fjorårets dom på tre år og én måneds fengsel har Fredrik Berg tatt over jobben som forsvarer.

Han regnes som én av Norges beste advokater innen økonomisk kriminalitet. Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Vi skal finne hvor grensen går for straff ved ulovlig smøring. Dette er en kamp vi og Besseberg er klare for og ønsker å ta, sa Berg i sine merknader til retten torsdag.

Han gikk deretter til angrep på påtalemyndighetens «ulmende anklager» om juks, doping og penger. Dette er det Berg kaller skyggesaker, og som Besseberg ikke er tiltalt for.

– Det sitter som flekker på Besseberg som ikke vil bort. Så det er ille at det blir hengende over ham på det sjuende året. Det er en urett uavhengig av utfallet i denne saken.

Elefanten i rommet

Opprinnelig ble Besseberg anklaget for å ha latt seg kjøpe for å skjule russisk doping, men disse beskyldningene kom ikke med i Økokrims tiltale. Likevel ble det et tema som det ble brukt mye tid på i forrige rettsrunde.

– Elefanten i rommet er at tingrettens dom gikk inn i dette på en måte Besseberg reagerer sterkt på, sa Berg i sine merknader torsdag.

Han ba lagmannsretten ha et kritisk blikk på aktors historiefortelling og antydninger. Spesielt advarte han mot det kommende vitnemålet til den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov.

Besseberg gir sin frie forklaring senere torsdag og fredag. Deretter venter en lang utspørring fra aktoratet.

– Vi mener å kunne bevise at Besseberg brukte sin stilling i IBU til å berike seg selv, sa statsadvokat Marianne Djupesland i sitt innledningsforedrag.

Hun mente saken ikke er et grensetilfelle for korrupsjon og sa at «det er godt innenfor».

Nådeløs dom

For et drøyt år siden vant Økokrim fram på ni av ti tiltalepunkter. Dommen var knusende og slo fast at Besseberg hadde mottatt fordeler som var utilbørlige (klanderverdige).

Besseberg var IBU-president i over 25 år. Han gikk av i 2018 etter at østerriksk politi hadde trappet opp korrupsjonsetterforskningen.

Med sine 21 rettsdager varer ankesaken til 28. mai.

