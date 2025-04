Ny Glimt-nøtt for NFF – avansement i cupen kan gi mer eliteserieflytting

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Fotballforbund har allerede flyttet to eliteseriekamper i mai for å legge til rette for Glimt foran semifinalekampene i europaligaen mot Tottenham 1. og 8. mai.

En ny utfordring oppstår imidlertid når Glimt høyst sannsynlig tar seg videre fra 2. runde i cupen på bekostning av 3.-divisjonslaget Junkeren torsdag kveld. 3. runde er nemlig satt opp 7. mai, dagen før Glimts hjemmekamp mot Spurs.

Derfor er det allerede bestemt fra NFF-hold at en eventuell 3.-rundekamp som innbefatter med Glimt skal spilles 12. mai. Det kolliderer igjen med Eliteserien (og 1. divisjon), der det spilles full runde 11. mai.

NFF bekrefter

3. runde i cupen skal trekkes, og om Glimt skulle ende opp med et lag fra eliteserien, vil det bety at en av seriekampene i 6. runde må flyttes til i sommer. Det samme vil gjelde i 1. divisjon dersom Glimt skulle trekke et lag derfra.

– Ja, det må bety det. Den kampen (Glimt i cupens 3. runde) går 12. mai, fastslår NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, overfor NTB.

Et unntak vil være hvis gultrøyene skulle trekke Strømsgodset. Kampen mellom Glimt og Godset som skulle vært spilt 10. mai, er allerede flyttet til 16. juli.

– Det er rimelig tett nå, men vi har ganske godt med plass i juli og har noen datoer der vi kan bruke. Det er blant annet fordi både Bodø/Glimt og Fredrikstad ikke skal spille europacupkvalifisering før i august, sier Fisketjønn.

Stappet meny

Glimt er inne i en svært hektisk periode med mange kamper. Om laget skulle lykkes med å slå Tottenham og nå europaligafinalen, vil det bety enda en kamp i et tett program.

Europaligafinalen i Bilbao skal spilles på samme dag som 4. runde i cupen er satt opp.

---

Dette er Bodø/Glimts tentative kampprogram framover:

24. april: Junkeren (b, spilles på Aspmyra) i NM

27. april: KFUM (h) i Eliteserien

1. mai: Tottenham (b) i europaligaen

8. mai: Tottenham (h) i europaligaen

12. mai: 3. runde i NM

16. mai: Tromsø (b) i Eliteserien

21. mai: 4. runde i NM eller finale i europaligaen

24. mai: Rosenborg (h) i Eliteserien

28. mai: Viking (h) i Eliteserien

1. juni: Haugesund (b) i Eliteserien.

---