Mateta ga Crystal Palace 2-2 mot Arsenal: – Et av mine aller beste mål

Med Palace-seier ville Liverpool blitt seriemester foran TV-skjermen, men laget må gjøre jobben selv og ta poeng mot Tottenham på et fullsatt Anfield søndag for å sikre tittelen fire serierunder før slutt.

Arsenal så ut til å stramme grepet om 2.-plassen i Premier League med 2-1-seier i byderbyet, men Crystal Palace viste form tre dager før FA-cupsemifinalen mot Aston Villa på Wembley og fortjente sitt sene utligningsmål.

Arsenal er 12 poeng bak Liverpool, og det er bare et tidsspørsmål når de røde kan feire sin 20. serietittel og tangering av Manchester Uniteds rekord. Arsenal viste på sin side svakheter som kan bli straffet hardt av PSG i mesterligaens semifinale.

Jakub Kiwior og Leandro Trossard scoret to ledermål for Arsenal, men Eberechi Eze utlignet med en kunstscoring før innbytter Mateta i det 83. minutt utnyttet en fæl pasningsfeil av William Saliba til å gjøre 2-2.

Saliba og Martin Ødegaard spilte ballen til hverandre dypt på egen halvdel. Mateta luktet at Saliba dyttet ballen nonsjalant tilbake på tvers, og han overrumplet Ødegaard og lobbet ballen i mål via tverrliggeren bak en sjanseløs David Raya.

– Jeg satt på benken og så at Raya ofte går langt ut av målet. Jeg visste at jeg kunne prøve skudd fra distanse om jeg vant ballen, og jeg lyktes. Det er ett av de flotteste målene i karrieren min, sa Mateta til BBC.

Drømmestart

Arsenal fikk en drømmestart på egen stadion, da Kiwior nikket inn Ødegaards presise frispark etter to og et halvt minutt.

Ødegaard tok frispark helt ute ved venstre sidelinje, og Palace-forsvarerne greide ikke å følge den polske midtstopperens løp. Han fikk gå opp helt alene og styre ballen i hjørnet bak keeper Dean Henderson.

Palace-manager Oliver Glasner valgte å la viktige angrepsspillere som Mateta og Ismaïla Sarr ta plass på benken, men laget hadde likevel kvalitet til å skape mange sjanser.

Den første fikk gjestene i gave fra Ødegaard, som i det 7. minutt gjorde en like stygg som sjelden pasningsfeil dypt på egen halvdel. Gjestene greide ikke å utnytte den.

Klassescoring

I det 27. minutt viste derimot Eze avslutningsteknikk fra øverste hylle da han i returrommet skjøt inn 1-1 på volley. Adam Wharton slo et innøvd hjørnespark til ham, og Eze sto ganske alene. Det var likevel imponerende hvordan han på volley traff ballen høyt så den spratt i bakken og føk stolpe-inn.

Rett etter ble Eze spilt fram på kant og fant tidligere Arsenal-spiller Eddie Nketiah inne i målgården. Kiwior kastet ut beinet og blokkerte med hælen.

Arsenal tok ledelsen igjen rett før pause, da Trossard ble spilt fram av Jurriën Timber, fikk Jefferson Lerma til å gå på en skuddfinte og skjøt mellom beina hans i mål. Ballen endret også litt retning på Lerma og gjorde oppgaven umulig for Henderson.

Tidlig i den andre omgangen var Arsenal veldig nær 3-1 på et nytt Ødegaard-frispark, da Nketiah kolliderte med Henderson og satte egen keeper ut av spill. Nketiah gjorde opp for seg ved å blokkere William Salibas skudd og sammen med Maxence Lacroix nekte Trossard scoring på returen.

Store sjanser

Palace kom til store sjanser i jakten på utligning. Justin Devenny og innbytter Sarr traff begge dårlig med hodestøt fra meget god posisjon.

Arsenal hadde 3-1-målet inne ved Gabriel Martinelli, men VAR brukte lang tid på å fastslå at linjemannen hadde rett da han markerte at ballen var over kortlinja før Timber la inn.

Mateta kom i likhet med Sarr inn for Palace. Bukayo Saka, som startet på benken etter ankelsmellen han pådro seg mot Ipswich søndag, ble byttet inn for Arsenal og tvang Henderson til en feberredning, før Mateta utlignet.

Statistikken viste at Saliba fullførte 149 av 152 pasninger onsdag, men en av de tre med feil adresse kostet laget dyrt.