Lotteritilsynet varsler strengere krav til Norsk Tipping etter spillsurr: – Ikke gode nok rutiner

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynets direktør, Atle Hamar, som opplyser dette til VG.

Bare det siste året har det skjedd flere feil hos Norsk Tipping som har ført til bøter på mange millioner kroner fra Lotteritilsynet.

– Vi ser at Norsk Tipping ikke har gode nok rutiner på gjennomføringen av spill. De har heller ikke gode nok testrutiner av spillene sine, som disse sakene handler mye om, sier Hamar til VG og legger til:

– Det har vært leverandøren av spillene som selv har testet spillene de har solgt til Norsk Tipping. Det holder ikke. At det har vært slik, har kommet som en overraskelse på meg og andre.

Tilsynet vil framover kreve at uavhengige testinstitutter skal teste spillene som tilbys av Norsk Tipping. Spill som Pantelotteriet og Postkodelotteriet er allerede ilagt et slikt krav.

– Dette er veldig tydelige signaler fra Lotteritilsynet, som vi tar til etterretning. Vi har felles interesse med tilsynet i at gjennomføringen av spill holder høy kvalitet, og kommer til å samarbeide på alle måter vi kan, sier administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping til VG.

Lotteritilsynet skal utrede hvordan Norsk Tipping i framtiden bør innrette seg med et bedre system for kontroll og testing. Hamar sier blant annet at han forventer en mye bedre informasjonsflyt fra selskapet.

