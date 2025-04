Gjert Ingebrigtsens svigerdatter i retten: – En veldig fin og sammensveiset familie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tini Askeland Ingebrigtsen inntok onsdag vitneboksen i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen. Friidrettsfaren er tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen og datteren (18) er fornærmet.

Tini Askeland Ingebrigtsen er gift med tiltaltes fjerde sønn, Martin Ingebrigtsen. Hun og ektemannen flyttet fra Bergen til Sandnes i 2017. De flyttet da inn i kjellerleiligheten i huset til Gjert og Tone Ingebrigtsen.

Onsdag ble Tini Askeland Ingebrigtsen spurt om inntrykket hun hadde av familien. Svaret står i skarp kontrast til flere av de andre som har vitnet i retten.

– Jeg syntes det var en veldig fin og sammensveiset familie. Jeg følte meg veldig velkommen og ivaretatt. Det var mye interesse rundt meg. Alle var investert og fikk meg til å føle meg velkommen, sa hun under utspørringen.

Så ingen hendelser fra tiltalen

Generelt sa Gjert Ingebrigtsens svigerdatter at hun ikke selv har vært direkte vitne til noen av enkelthendelsene nevnt i tiltalen. Hun har derimot fått med seg at det var mye krangling i familien.

Jakob Asserson Ingebrigtsen var 17 år da Tini flyttet inn hos familien, og den fornærmede datteren i familien var 11 år. Tini hadde et spesielt godt forhold til jenta, som var mye sammen med henne og broren Martin, både hjemme og ute.

Askeland Ingebrigtsen sa i retten at hun aldri sett noen av barna i familien være redde eller uttrykke redsel for foreldrene.

Hun forklarte seg i grove trekk likt som ektefellen Martin, om hvordan han har sagt at oppveksten hans var, og hvordan han hadde det i familien.

Idrettsfamilie

Tini Askeland Ingebrigtsen og Martin er de eneste av de utflyttede i familien som fortsatt har kontakt med Gjert Ingebrigtsen og kona Tone.

De sier at de ble blokkert og ignorert av de andre søsknene fordi de tok valget med å holde kontakten.

Tini Askeland Ingebrigtsen sa i retten at hun har et godt inntrykk av den tiltalte.

– Jeg synes han var grei. Det var selvfølgelig litt høylytt, men det var en idrettsfamilie. Jeg har spilt håndball i mange år, og vet at det kan slenges litt her og der. Det er noe jeg er vant til ute på banen. Jeg tenkte at det ikke var så galt som førsteinntrykk, sa hun.

Kontraster

Ektemannen Martin har avvist at han har følt på frykt i oppveksten. I sin forklaring sa han at han har «veldig mange gode minner fra barndommen».

Samtidig beskrev han familien som normal.

Det står i kontrast til de to fornærmede (Jakob og datteren) og ytterligere tre av brødrene (Kristoffer, Filip og Henrik), som har forklart seg om en oppvekst preget av en «fryktkultur».

Det var kronikken til de tre sistnevnte som satte fart på saken som nå pågår i retten.

Tidligere onsdag vitnet den fornærmede datterens fostermor. Det var referatforbud fra den delen av rettssaken.

