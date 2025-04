Full strid om Gjert Ingebrigtsens påskereise til Spania: – Ubehagelig

Det er TV 2 og VG som skriver om at hovedaktørene i Ingebrigtsen-saken i påsken oppholdt seg i Spania – angivelig ikke langt unna hverandre.

Jakob Asserson Ingebrigtsen har i en lengre periode vært på høydeleir i spanske Sierra Nevada. Han reiste dit umiddelbart etter å ha vitnet i rettssaken mot faren i Sør-Rogaland tingrett.

I forbindelse med påsken reiste også storebror Henrik, Jakobs familie og den fornærmede lillesøsteren til Spania, skriver TV 2. Det gjorde i tillegg også Gjert Ingebrigtsen.

Den voldstiltalte friidrettstreneren har et feriehus i spanske Torremolinos, rundt 17 mil fra Sierra Nevada der også hans elever Per Svela og Narve Gilje Nordås var på høydeleir.

Henrik Ingebrigtsen opplyser til VG gjennom sin talsperson Espen Skoland at han og faren satt på samme fly til Spania.

Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for Jakob Asserson Ingebrigtsen og søsteren, reagerer på at Gjert Ingebrigtsen valgte å reise til samme område som barna sine i påsken.

– Dette var unødvendig og belastende for dem. Akkurat nå, midt i en rettssak, burde de oppholdt seg et annet sted, sier hun til VG.

Gjert Ingebrigtsens advokater Heidi Reisvang og John Christian Elden avviser bestemt at friidrettstreneren oppholdt seg i Sierra Nevada.

– For øvrig var det Narve Gilje Nordås og Per Svela som hadde booket opphold der først. Hvis Jakob Ingebrigtsen ikke ønsket å påtreffe dem, kunne han valgt et annet sted å trene, skriver de i en epost til VG.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen hevder på sin side at det er feil at Gjert Ingebrigtsen holdt seg unna Sierra Nevada-området. Hun hevder at løperbrødrene har gjort observasjoner av farens bil.

– De har observert hans bil tett på de ruter som Jakob har løpt, særlig på slutten av påsken, på Jakobs velkjente rute for langtur. Han har altså oppholdt seg i Sierra Nevada, skriver Larsen til VG.

Norges Friidrettsforbund opplyser til både VG og TV 2 at det ble gjort forsøk på å legge til rette for at Svela og Nordås kunne trene et annet sted enn i Sierra Nevada, men at dette ble avslått.

