Besseberg nektet straffskyld – fjernet tvil rundt luksusklokke-anke

De neste fem ukene kjemper Besseberg en ny kamp mot Økokrim. I fjor ble han dømt til tre år og én måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Besseberg anket dommen på stedet, og 376 dager senere var han på plass i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo.

Der erklærte han seg ikke skyldig etter at aktor hadde lest opp tiltalen.

– Nei, sa han klart og tydelig på skyldspørsmålet.

I oktober i fjor opplyste statsadvokat Marianne Djupesland til NTB at Besseberg hadde erkjent straffskyld og trukket den delen av anken som gjaldt luksusklokka han fikk av russeren Sergej Kusjtsjenko til sin 65-årsdag.

Disse opplysninger ville verken hans daværende eller nye forsvarerteam bekrefte før ankebehandlingen. Onsdag fjernet Besseberg all tvil ved ikke å erkjenne straffskyld på noen punkter.

NTB får opplyst at uklarheten skyldtes en misforståelse i ankeprosessen.

– Beriket seg selv

I sitt innledningsforedrag sa Djupesland at saken er spesiell og den første av sitt slag fra idretten i norsk rettshistorie.

– Det er en alvorlig korrupsjonssak som ligger på rettens bord. Det dreier seg om bestikkelser over mange år, sa statsadvokaten og fortsatte:

– Vi mener å kunne bevise at Besseberg brukte sin stilling i IBU til å berike seg selv.

Djupesland anklaget ham videre for å ha latt seg smøre og fått en korrupt relasjon til Russlands skiskytterforbund og Infront (rettighetsselskap). Hun mener dette ga en splittet lojalitet som påvirket Bessebergs beslutninger.

– Vi er overbevist om at straffelovens bestemmelser er brutt. Dette er ikke et grensetilfelle for korrupsjon, det er godt innenfor, sa Djupesland.

Hun la til at det er få hendelser i saken Besseberg har bestridt. Uenigheten ligger i om fordelene er å anse som korrupsjon, og han nekter for å ha tatt imot seksuelle tjenester.

Besseberg gir sin frie forklaring torsdag og fredag. Deretter venter en lang utspørring over mange dager.

Les også: Ny rettsrunde for Besseberg – dette blir annerledes fra forrige gang

Knusende dom

I tingretten sto Besseberg tiltalt for bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Anklagene er fra årene 2009 til 2018.

Økokrim vant fram på ni av ti tiltalepunkter.

Dommen var knusende og slo fast at Besseberg hadde mottatt fordeler som var utilbørlige (klanderverdige). Han ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte.

I tillegg til fengselsstraff kom en inndragning av gjenstander og 1,4 millioner kroner.

Ankesaken ledes av lagdommer Mette D. Trovik. Med sine 21 rettsdager varer den til 28. mai. En dom er ventet å komme i løpet av sommeren.

Besseberg var IBU-president i over 25 år. Han gikk av i 2018 etter at østerriksk politi hadde trappet opp korrupsjonsetterforskningen.

Les også: Besseberg anket tvert: – Skuffet og overrasket

Les kommentar etter forrige rettssak: Kulturen ble avslørt og sjefen straffet