VAR-sjefen innrømmer ny feil: – Skulle gått kjapt ut av den sjekken

Det erkjenner VAR-sjef Svein Oddvar Moen overfor NTB.

– Svaret er enkelt. VAR skulle gått kjapt ut av den sjekken da den var så marginal, skriver han i en SMS.

Situasjonen det er snakk om er da Sandefjords Jakob Dunsby satte ballen i mål i det 88. spilleminutt, men raskt ble flagget av for offside.

VAR-teamet valgte likevel å se på situasjonen i nesten fire minutter, før de falt ned på samme konklusjon som dommerne på banen. Det er klart mot regelendringen Norges Fotballforbund (NFF) gjorde halvveis ut i 2024-sesongen.

Da kom det to nye punkter i dommerregelverket som sa at VAR skulle redusere tidsbruken når man ser at det er meget marginale avgjørelser og at VAR kan med bakgrunn i bildene støtte avgjørelsen som er tatt på banen.

Før inneværende sesong fikk også NFF tilgang til forbedret VAR-teknologi, som åpnet opp for raskere linjetegning ved offside. Det skal redusere tiden på offsidevurderinger.

Mandag kveld innrømmet også NFF at VAR hadde gjort en feil i oppgjøret mellom Vålerenga og Rosenborg da Brice Ambina «bare» fikk gult kort da han gikk inn i en takling på Sverre Nypan med strake bein.

«NFF har i etterkant konkludert dette til rødt kort. Denne situasjonen vil bli analysert og løftet opp til neste dommermagasin», skrev de på X.