Sårbare Tottenham fikk hjemmestryk før Glimt-møtet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er godt for nytt for Bodø/Glimt. 1. mai møtes Tottenham og Glimt i London i den første av to semifinaler i europaligaen.

Dit kommer et rustent Tottenham som i skrivende stund ikke har vunnet i Premier League siden 6. april.

I den kampen må Bodø/Glimt klare seg uten Patrick Berg, Håkon Evjen og Andreas Helmersen. Det er også uvisst om Ole Didrik Blomberg blir spilleklar etter skaden han pådro seg mot Molde søndag kveld.

Før den tid skal begge lagene ute i nok en kamp. Tottenham skal opp mot serieleder Liverpool på bortebane kommende søndag, mens Bodø/Glimt tar imot KFUM Oslo på Aspmyra.

Begge lag har dermed mulighet til å finpusse spillet før de møtes i kamp om finaleplass i europeisk klubbfotballs nest gjeveste turnering. Det er ikke utenkelig at Glimt kan hamle opp mot motstanden de vil møte fra England.

Liten betydning

For Tottenham betydde ikke mandagens oppgjør mot Nottingham all verden. Den 16.-plasserte London-klubben kan ikke rykke ned uansett hvor dårlig laget avslutter sesongen, og de har sine øyne rettet mot Bodø/Glimt og semifinalekampene i europaligaen.

Nottingham Forest kjemper på sin side en febrilsk kamp for å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Det bar også mesteparten av kampen preg av. Nottingham ville mest, og allerede etter fem minutter satt den første i nota. Den kom ved Elliot Anderson. Fem minutter senere ble 2-0-scoringen til Chris Wood annullert for offside av VAR.

Fem minutter etter det igjen var det derimot ingen tvil. Da var Wood på riktig side da han ekspederte innlegget fra Anthony Elanga i mål. Keeperspillet til Vicario var alt annet enn patent, og Wood kunne heade uforstyrret i mål.

Hard kamp

Tottenham hevet seg etter pause og fikk noen gode muligheter, men alt ble reddet av gode forsvarsspillere på strek og ikke minst en god keeper i Matz Sels.

Helt fram til det 87. minutt. Da måtte selv nevnte Sels gi tapt da Richarlison headet i mål fra kloss hold.

Tre poeng til Nottingham førte laget opp til 3.-plass på tabellen. Med tre kamper igjen ser det lyst ut med tanke på plass i neste sesongs mesterliga, selv om Newcastle, Manchester City, Chelsea og Aston Villa er bare ett, to eller tre poeng bak.

Nottingham har også i teorien sjanse til å passere Arsenal og ta 2.-plassen på tabellen, men da er det mye som må gå deres vei.