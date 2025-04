Ny rettsrunde for Besseberg – dette blir annerledes fra forrige gang

Det skjer 376 dager etter at Besseberg ble dømt til tre år og én måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim vant fram på ni av ti tiltalepunkter. Besseberg nektet straffskyld og anket dommen på stedet. Nå venter akt to i lagmannsrettens lokaler i Oslo.

79-åringen har fått innvilget full behandling, som betyr at det igjen blir bevisføring og innkalling av vitner. Det er satt av 21 rettsdager.

– Selv om det er samme type teater, blir likevel mye annerledes i lagmannsretten. Jeg tror det blir mindre historiefortelling og mer vurdering av det som skjedde, sier BI-professor Petter Gottschalk til NTB.

Han er ekspert på økonomisk kriminalitet og har fulgt Besseberg-saken tett. Drøfting av tvil vil denne gangen stå mer sentralt, spår Gottschalk og kaller det en «fundamental forskjell» fra forrige rettsrunde.

– I lagmannsretten har man et mye mer bevisst forhold til dette. Der er det vanlig å kjøre vitnene hardere, mens de i tingretten slipper unna med å si hva som helst. Jeg tror det kan bli færre vitner, og at man heller går mer i dybden.

Byttet advokat

I Hokksund var det godt over 20 navn på en uvanlig lang vitneliste. Flere av dem må regne med å bli konfrontert med hva de tidligere har sagt.

Antall fagdommere blir også annerledes siden sist. I tingretten var det bare én profesjonell dommer, mens det nå blir tre av dem. Ankesaken ledes av lagdommer Mette D. Trovik.

Besseberg har byttet forsvarerteam og hentet inn Fredrik Berg. I lagmannsretten stiller Ruth Haile Tesfazion som medforsvarer.

– Han ønsker friske øyne på saken. Det tror jeg kan være klokt, sa Christian B. Hjort til Dagbladet i oktober etter å ha mistet Besseberg som klient.

Holder igjen

Gottschalk mener Besseberg har gjort et spennende grep. Han viser til at Berg av mange anses som Norges beste forsvarsadvokat innen økonomisk kriminalitet.

– Han har litt samme stil som John Christian Elden. De snakker litt forsiktig og kort, men treffer spikeren hver eneste gang.

Påtalemyndigheten representeres igjen av Marianne Djupesland og Marthe Stømner Smestad. Djupesland fortalte i fjor høst til NTB at Besseberg hadde erkjent straffskyld for en av klokkegavene og trukket den delen av anken.

Disse opplysningene ville ikke hans daværende forsvarere bekrefte eller kommentere, og det er en linje Berg har videreført.

– Alle våre kommentarer til dette kommer i retten 24. april. Vi velger å avvente våre kommentarer til da, skriver han i en epost til NTB.

Satt i over 25 år

Besseberg hadde vært IBUs toppsjef i over 25 år da han gikk av våren 2018 etter mistanke om korrupsjon. På denne tiden ble saken etterforsket av østerriksk politi, men senere tok Økokrim over og tiltalte Besseberg for forhold fra hans ni siste år som skiskytterpresident.

Han ble anklaget for bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Mye av det ble koblet til Russland, og i tingretten mente aktoratet at Besseberg hadde vært prorussisk.

I dommen ble det gjennomgående slått fast at han mottok fordeler som var utilbørlige (klanderverdige). Besseberg ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte.

Gottschalk er sikker på at saken ender i Høyesterett.

– Det blir ikke siste ord når dommen kommer i juli.

De viktigste hendelsene i Besseberg-saken

* Høsten 2017: Verdens antidopingbyrås etterforskningsavdeling anklager Besseberg for brudd på dopingbestemmelsene.

* Oktober 2017: Østerriksk politi innleder sin etterforskning.

* April 2018: Østerriksk politi gjennomfører razzia i hovedkvarteret til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og bekrefter at anklagene mot Besseberg handler om korrupsjon. I samarbeid med norsk politi blir det også gjort en gjennomsøking av Bessebergs gård i Norge.

* 12. april 2018. Besseberg trekker seg som IBUs øverste leder etter beskyldninger om korrupsjon.

* 7. november 2018: IBU nedsetter en granskingskommisjon for å undersøke anklagene.

* 13. mai 2020: Økokrim tar over korrupsjonsetterforskningen av Besseberg, mens østerriksk politi fortsetter å holde tak i delen om svindel og brudd på dopingbestemmelsene.

* 28. januar 2021: En granskingsrapport på oppdrag fra IBU presenteres, og Besseberg blir der anklaget for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser.

* 17. april 2023: Økokrim tiltaler Besseberg for grov korrupsjon. Tiltalen gjelder forhold begått i perioden 2009 til 2018.

* 9. januar 2024: Rettssaken mot Besseberg starter i Buskerud tingrett i Hokksund. Han benekter straffskyld.

* 15. februar 2024: Økokrim legger ned påstand om at Besseberg bør dømmes til tre år og sju måneders ubetinget fengsel og en bot på én million kroner.

* 12. april 2024: Besseberg dømmes til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon. Han anker dommen på stedet etter å ha blitt felt på ni av ti tiltalepunkter.

* 14. oktober 2024: Besseberg innvilges full ankebehandling i Borgarting lagmannsrett. Økokrim går ut med at han har erkjent straffskyld for en av klokkegavene og ikke anker denne delen av dommen. Dette har ingen rundt Besseberg ønsket å bekrefte eller kommentere.

* 30. oktober 2024: Det blir kjent at Besseberg har kvittet seg med Christian B. Hjort som advokat og erstattet ham med Fredrik Berg.

* 14. mars 2025: Besseberg utestenges fra internasjonal skiskyting på livstid.

* 23. april 2025: Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett.

