Martin Ingebrigtsen: – Jeg vokste opp i et trygt og godt hjem

– Jeg har veldig mange gode minner fra barndommen. Jeg vokste opp i et trygt og godt hjem, sa Martin Askeland Ingebrigtsen da han startet sin forklaring i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Videre fortalte han at han ikke opplevde det som problematisk da han ønsket å slutte med friidrett som 15-16-åring.

– Det gikk veldig fint for seg, sa Martin Ingebrigtsen, som la til at faren «selvfølgelig ønsket at jeg skulle fortsette for å få ut det fulle potensialet».

Det er i kontrast til det datteren har forklart i retten da hun ønsket å gi seg i 2021. I tiltalen er det beskrevet at Gjert Ingebrigtsen tvang sin datter til å være hjemme mot sin vilje på det tidspunktet.

Trenerpappaen har sagt at han aldri har hatt noen interesse av at barna skulle drive med løping.

30 år gamle Martin Ingebrigtsen skulle ha vitnet før påske, men måtte utsette forklaringen på grunn av sykdom.

Saken er inne i sin fjerde rettsuke. Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen og datteren (18). Han er henholdsvis 5 og 11 år eldre enn de to fornærmede i saken. De to fornærmede og ytterligere tre av brødrene har forklart seg om en oppvekst i en «fryktkultur». Ingen av de fornærmede er til stede i retten tirsdag.

En vanlig familie

Statsadvokat Ellen Gimre startet utspørringen, og fikk fram at 30-åringen på et tidspunkt under etterforskningen var inne til to avhør som fornærmet. Saken ble henlagt på bevisets stilling, og han klaget ikke på henleggelsen.

I motsetning til brødrene sier Martin i retten at familien Ingebrigtsen var en vanlig familie, men at barna ganske tidlig forsto at de kunne blitt gode på idrett. Også han var aktiv i begynnelsen, men sluttet etter hvert.

– Vi diskuterte det litt, men jeg falt ned på at jeg ville slutte. Så jeg sluttet. Det var ikke noe mer enn det. Mor var også med og diskuterte dette, men jeg hadde bestemt meg, sa Martin Ingebrigtsen.

I avhør har vitnet sagt at faren var sterkt kontrollerende og manipulerende.

– Det var nok litt sterke ord. Han ville at jeg skulle fortsette for å få ut mitt potensial. Jeg kunne blitt veldig god, sier vitnet.

Les også: Ingebrigtsen-saken: Moren i skvis mellom ektemannen og barna

Imøtegikk kronikk

Da løperbrødrene Jakob, Henrik og Filip uttalte seg om faren og oppveksten i en felles kronikk i VG i oktober 2023, kom Martin kort tid etter med kronikken « En annen side av historien» på TV 2. Han beskrev gode minner fra hjemmet.

– De er gode fordi at hjemmet vårt i aller høyeste grad har vært preget av trygghet, glede og samhold. Frykt er heldigvis en fremmed følelse for meg. Jeg har aldri fryktet pappa, skrev han i kronikken.

– Vi mennesker er forskjellige, og derfor blir jakten på en unison sannhet i en søskenflokk umulig når vi alle har hatt ulike opplevelser og roller overfor pappa, skrev Martin Ingebrigtsen i sin kronikk.

Brødrene sa i sine vitneforklaringer at de ikke tror at Martin har skrevet kronikken selv.

I tillegg til Martin Ingebrigtsen, skal Astrid Mangen Ingebrigtsen, ektefellen til Filip Mangen Ingebrigtsen, i vitneboksen tirsdag.

Les også: Jakobs barneskolelærere: En mønsterelev, men hermetisk lukket

Les også: Jakob Ingebrigtsens ektefelle: Han gråt og følte seg som et objekt

Les også: Henrik Ingebrigtsens kone i retten: – Hun ble behandlet utrolig dårlig